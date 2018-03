"Die Presse" Leitartikel: Wie das "Jahr der Bildung" zur Farce verkommt, von Christoph Schwarz

Wien (OTS) - Weder Hannes Androsch noch die Regierung scheint zu erkennen, welche Chance das Volksbegehren bieten könnte: Österreichs Bildungspolitik bleibt inhaltsleer.

Hannes Androsch hat es geschafft. Er hat mit seinem Kurztext zum Bildungsvolksbegehren den Inbegriff einer österreichischen Lösung geliefert. Bereits sein ursprünglicher Ansatz, die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen zwar zu wollen, aber zur Sicherheit lieber nicht explizit zu erwähnen, zeigt, was passiert, wenn ein früherer Spitzenpolitiker auf die Idee kommt, quasi gegen die eigene Partei (die immerhin den Regierungschef stellt) ein Volksbegehren ins Leben zu rufen.

Die Idee, im Forderungskatalog keine "politischen Reizwörter" vorkommen zu lassen, um eben jene Parteien, gegen deren Bildungspolitik sich das Begehren richtet, nicht zu verstören, legt den Verdacht nahe, dass hier jemand das Instrument des Volksbegehrens nicht wirklich verstanden hat.

Doch egal. Androsch besserte nach. Leider mit einer adaptierten Endversion, die inhaltlich an Schizophrenie grenzt: "Wir fordern eine leistungsdifferenzierte, hochwertige gemeinsame Schule bis zum Ende der Schulpflicht", heißt es da. Was auf den ersten Blick klingt, als hätte er doch den Mut gefunden zu sagen, was er will, relativiert er in einem Interview wenig später: Die gemeinsame Schule sei "keine Forderung nach einer Gesamtschule". Androsch begeht damit einen Fehler, mit dem er in Österreich nicht allein dasteht: Er scheint nicht verstanden zu haben, dass es zwischen der "gemeinsamen Schule" und der "Gesamtschule" (abgesehen davon, dass Zweitere ein ideologisch vorbelasteter Begriff ist) konzeptionell keinen Unterschied geben kann. Und zwar unabhängig davon, ob man eine solche befürwortet oder nicht.

Denn, einfach ausgedrückt: Worin kann denn das "Gemeinsame" liegen, wenn nicht darin, dass alle Schüler einer Altersstufe diesen Schultyp besuchen? Wer das verstanden hat, wird auch verstehen, warum in Österreich bis heute keine verlässlichen Aussagen über die Leistungsfähigkeit einer gemeinsamen Schule getroffen werden können.

Denn auch die Neue Mittelschule - jener Schulversuch, den Ministerin Claudia Schmied als Vorstufe zur Gesamtschule konzipiert hat - ist bis heute nur eine teurere Version der Hauptschule, in der nicht einmal jene (AHS-)Lehrer unterrichten, die das eigentlich tun sollten. Mit dem Kompromiss, den SPÖ und ÖVP eingegangen sind, als man sich darauf geeinigt hat, mit der Neuen Mittelschule tatsächlich nur die Aufwertung der Hauptschule zu betreiben und Gymnasien bestehen zu lassen, wird dieses Problem wohl bald gesetzlich dauerhaft festgeschrieben.

Genau darin zeigt sich einmal mehr das grundsätzliche Problem der österreichischen Bildungspolitik. Obwohl der Kanzler 2011 zum "Jahr der Bildung" erklärt hat, hat sich an einem nichts geändert: Die Regierung kratzt nur an der Oberfläche. Neben der Mogelpackung Neue Mittelschule hat man sich auf eine mittlere Reife geeinigt, die ein Jahr vor und nicht zum Ende der Schulpflicht angesetzt ist. Warum, ist unklar. Der "Lehrerbildung neu", die erfolgversprechend klang, droht ebenfalls die Verwässerung: Statt eine gemeinsame Ausbildung für alle Pädagogen zu fixieren, sollen sich Unis und pädagogische Hochschulen selbst überlegen, ob und wie sie kooperieren. Warum etwas, was bisher schon nicht funktioniert hat, künftig funktionieren soll, konnte noch niemand erklären.

Soll 2011 bildungspolitische Erfolge bringen, muss die Koalition gegensteuern. Und ihre Konzepte mit Inhalten füllen: In kaum einem EU-Land zeigen die Jugendlichen so wenig Interesse an Naturwissenschaften. Frühere Begabungsförderung täte nicht nur dringend not, sondern wäre auch - angesichts fehlender ideologischer Streitpunkte - rasch umsetzbar. Auch dass migrantische Jugendliche laut Studien mehr Lust auf Bildung haben als einheimische, aber dennoch überdurchschnittlich oft scheitern, sollte zu denken geben. Hier wird Potenzial vergeudet.

Dass es zu echten Lösungen kommt, scheint leider unwahrscheinlich. Die Regierung macht es sich derzeit bequem: Dass Schmied und die Kanzlerpartei am Freitag erklärt haben, das Androsch-Volksbegehren zu unterschreiben, zeigt, dass der Initiator wohl nicht der Einzige ist, der den Sinn eines Volksbegehrens missversteht.

