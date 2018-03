Sportminister Norbert Darabos gratuliert unserem Herren-Team zur Bronzemedaille bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft

Wien (OTS/BMLVS) - Österreichs Hallenhockeyteam ist nach dem Europameistertitel im Vorjahr abermals ein großer Erfolg gelungen. Bei der Hallenhockey-WM in Polen holte die Mannschaft von Trainer Frank Hänel die Bronzemedaille.

Sportminister Norbert Darabos gratuliert zu diesem großen Erfolg:

"Unsere Mannschaft hat durch einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen Russland verdient den dritten Platz bei diesem WM-Turnier geholt. Damit ist dem ÖHV-Team die beste WM-Platzierung seiner Geschichte gelungen. Ich gratuliere der gesamten Mannschaft samt Betreuerstab und bin überzeugt davon, dass dieses großartige Ergebnis die Begeisterung für den Hockey-Sport in Österreich weiter erhöhen wird", so Darabos.

