Brunner zu Grazer Feinstaubbelastung: Kurzmann soll zurück treten

FP-Landesrat tritt Interessen der Grazer Bevölkerung mit Füssen

Wien (OTS) - Die hohe Feinstaubbelastung in Graz verkürzt die Lebenszeit der Bevölkerung um bis zu 16 Monate. Besonders betroffen sind Kinder. Der zuständige Landesrat Kurzmann (FPÖ) blockiert seit Monaten die Erlassung der Umweltzonen, die die wesentliche Grundlage für Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung sind. Die Umweltzonen sind auch die wesentliche Forderung der EU, die bei Nichteinhaltung der Grenzwerte bis Juni mit Strafzahlungen in Millionenhöhe droht. Wenn Kurzmann jetzt (wie in der ORF-Sendung Hohes Haus angekündigt) einen harten Kurs gegen die EU fahren will, dann fährt er tatsächlich einen harten Kurs gegen Bevölkerung und Umwelt. "Landesrat Kurzmann soll daher zurück treten", fordert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen.

Befremdlich sind aber auch die Aussagen von Landwirtschaftsminister Berlakovich, der die Steiermark zum Handeln auffordert, selbst aber keinen Finger rührt. Berlakovich ist oberste Behörde in Sachen Feinstaub und hätte daher schon längst eine Weisung an Kurzmann erteilen müssen. Seine ständigen Ausflüchte und das ständige Abschieben der Verantwortung auf andere ist, wenn es um die Gesunheit von Kindern geht, fehl am Platz. Was den Betroffenen hilft sind Maßnahmen (insbesondere im Verkehr) und nicht Ausreden. Gemeinsam mit dem stv. Bundessprecher Werner Kogler habe ich daher eine parlamentarische Anfrage an Landwirtschaftsminister Berlakovich eingebracht mit der Frage, ob er Kurzmann eine Weisung geben wird.

25 Überschreitungen des Feinstaubgrenzwertes sind im Jahr erlaubt, heute wurde dieser Wert in Graz schon zum 31. Mal überschritten. Das Problem ist nicht neu. Graz ist seit 10 Jahren Feinstaub-Hochburg und auch viele andere Städte und Regionen in Österreich sind betroffen.

