Sportminister Norbert Darabos gratuliert Elisabeth Görgl zu WM-Gold im Abfahrtslauf

Wien (OTS/BMLVS) - Österreichs Damen sind bei den 41. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch nicht zu stoppen. Elisabeth Görgl, bereits Weltmeisterin im Super-G, holte sich in einem spannenden Rennen auch die Goldmedaille im Abfahrtslauf. Sportminister Norbert Darabos gratuliert der frischgebackenen Doppelweltmeisterin: "Elisabeth Görgl ist ein perfekter Lauf gelungen. Es hat mich sehr beeindruckt, wie souverän sie mit ihrer Favoritinnenrolle umgegangen ist. Diese Goldmedaille hat eine historische Dimension, denn drei WM-Goldmedaillen nach drei Bewerben verzeichneten unsere Damen das letzte Mal vor 61 Jahren", so der Sportminister.

