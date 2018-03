Valentinstag: Viele kirchliche Angebote für Liebende

Spezielle Gottesdienste mit Paarsegnungen in ganz Österreich -Valentinsboten verteilen 100.000 "Liebesbriefe von Gott" in Wien, Eisenstadt, Linz und Salzburg

Wien, 13.02.11 (KAP) Zum Valentinstag am 14. Februar (Montag) lädt die Kirche in ganz Österreich zu Gottesdiensten und speziellen Veranstaltungen für Liebende und Paare. So feiert im Wiener Stephansdom Dompfarrer Toni Faber am Gedenktag des Heiligen Valentin, der als Patron der Verliebten gilt, um 20 Uhr einen Gottesdienst für Ehepaare, Verliebte und Verlobte. Auch Einzelpersonen, die örtlich oder durch Schicksal oder Tod von ihrem geliebten Partner getrennt sind, bis hin zu Personen, die noch auf der Suche nach einem Partner sind, sind bei der Feier willkommen.

Auch heuer werden wieder zum Valentinstag Hunderte "Valentins-Boten" rund 100.000 "Liebesbriefe von Gott" verteilen und Passanten zu einem "Rendezvous mit Gott" einladen. An der Aktion der Erzdiözese Wien, die bereits zum sechsten Mal stattfindet, beteiligen sich heuer auch die Diözesen Eisenstadt, Linz und Salzburg. Allein in der Erzdiözese Wien beteiligen sich an der Verteilaktion mehr als 200 Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, Bewegungen und andere kirchliche Einrichtungen. In Wien laden außerdem rund 30 "Rendezvous-Kirchen" die Adressaten der Briefe ein, mit Gott in Kontakt zu treten (sämtliche Adressen dazu unter www.erzdioezese-wien.at). Auch eine postalische Antwort auf den Brief ist möglich an die Erzdiözese Wien, Wollzeile 2, 1010 Wien.

Zahlreiche Gottesdienste für Liebende und andere Aktionen finden in ganz Österreich statt. So kann eine Liste mit "Segensgottesdiensten für Liebende" in den einzelnen steirischen Pfarren auf der Website www.katholische-kirche-steiermark.at und in den oberösterreichischen Pfarren auf www.dioezese-linz.at abgerufen werden.

Ausgangspunkt des heutigen Valentinsbrauchtums ist die Verehrung des Heiligen Valentin, dessen Fest nach dem katholischen Heiligenkalender am 14. Februar (Montag) gefeiert wird. Der Brauch, einem geliebten Menschen an diesem Tag etwas zu schenken, leitet sich aus der Lebensgeschichte des Heiligen her. Er soll Liebende trotz eines staatlichen Verbots getraut haben. Zudem hat er nach der Legende frisch getrauten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Römischen Männern soll er dazu geraten haben, lieber bei ihrer Frau zu bleiben, als in den Krieg zu ziehen. Valentin war Bischof von Terni in Mittelitalien und soll am 14. Februar des Jahres 269 unter Kaiser Claudius II. den Märtyrertod erlitten haben. Er wird heute weltweit als Patron der Liebenden verehrt.

