FPÖ: Neubauer: Khol und Blecha sollen über Länder sofort Verfassungsklage wegen Alleinverdiener-Absetzbetrag einbringen!

Seniorenvertreter blieben auch Antworten für Pensionskassen-Opfer und Pflegeproblematik schuldig

Wien (OTS) - Die Seniorenrats-Vertreter Karl Blecha und Andreas

Khol kündigten zwar eine Klage wegen des Wegfalls des Alleinverdiener-Absetzbetrages an - allerdings erst in einem Jahr nach Vorliegen von Bescheiden. "Wenn es den Seniorenvertretern ernst wäre, würden sie über die ÖVP- oder SPÖ-dominierten Länder sofort eine Verfassungsklage einbringen. Offenbar liefern beide aber nur Scheingefechte", so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer zu den schwachen Aussagen der beiden Seniorenvertreter in der heutigen Pressestunde. Durch die erfolgte Streichung des Alleinverdienerabsetzbetrages (AVAB) verlieren über 100.000 Ehepaare zwischen 17 und 30 Euro monatlich. Diese Netto-Pensionskürzung, die die Betroffenen als Bestrafung empfinden, müsse aufgehoben werden, fordert Neubauer.

Im Unterschied zu ÖVP und SPÖ, die als Regierungspartner nur die erste Säule des Pensionssystems alleine fördern wollen, fühle sich die FPÖ auch jenen verantwortlich, die an das Pensionskassensystem geglaubt haben und darin auch vom Staat ermutigt wurden. "Ich weise darauf hin, dass mittlerweile etwa 100.000 Pensionisten und über 500.000 Anwärter direkt von den enormen Verlusten bei den Pensionskassen betroffen sind", sagte Neubauer und kritisierte Khol und Blecha wegen ihrer Untätigkeit in diesem Zusammenhang.

Es sei zudem enttäuschend, dass angesichts der vom Wirtschaftsforschungsinstitut veröffentlichten Prognose der zu erwartenden Explosion der Pflegekosten, die Seniorenvertreter keine ausreichenden Perspektiven angeboten hätten. "Beruhigungspillen, in Form eines noch zu schaffenden Pflegefonds zu verteilen, ist zu wenig", so Neubauer. Es sei ein Gebot der Stunde, endlich die von allen namhaften Gesundheitsökonomen vorgeschlagene Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einem Topf sicherzustellen und die Kosten für überzählige Akutbetten zugunsten der Geriatrieversorgung und der Pflege umzuschichten, betonte Neubauer.

"Insgesamt haben die beiden Senioren-Vrtreter lediglich ihre jeweiligen Parteien, aber leider nicht die wahren Interessen von 2,2 Millionen Senioren vertreten. Die Pressestunde hat einmal mehr klar gemacht, dass die einzige Interessensvertretung der Generation 50+ die soziale Heimatpartei FPÖ ist", so Neubauer abschließend.

