Bundeskanzler Faymann gratuliert Elisabeth Görgl zu Abfahrts-Gold

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Elisabeth Görgl über ihren zweiten Titel bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen: "Ich gratuliere herzlich zu dieser großartigen Leistung. Das rot-weiß-rote Damenteam präsentiert sich heuer in einer wirklich beeindruckenden Form."

Einen wesentlichen Anteil an der bisher mehr als erfreulichen WM-Zwischenbilanz der ÖSV-Damen habe die nunmehrige Doppelweltmeisterin aus der Steiermark - sie habe schon im Super-G ihre herausragende Form auf der schwierigen Strecke bewiesen und sich auch am Sonntag in der Abfahrt wieder am besten auf die anspruchsvollen Verhältnisse einstellen können.

"Ich wünsche Österreichs Skidamen nun auch für die beiden Wettläufe in den technischen Disziplinen viel Erfolg", so der Bundeskanzler.

