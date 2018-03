Öllinger: Blecha und Khol auf dem Kriegspfad gegen ihre eigene Vergangenheit

Seniorenvertreter verteidigten politisches System der Verhaberung und persönlichen Bereicherung

Wien (OTS) - "Blecha und Khol gerierten sich in der

ORF-Pressestunde als zwei Häuptlinge gespaltener Zunge, die sich auf dem Kriegspfad gegen ihre eigene Vergangenheit befanden", resümiert Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen, den Auftritt der beiden Seniorenvertreter von SPÖ und ÖVP. So traten sie heute traten für ein einheitliches Pensionssystem ein, das sie in der Vergangenheit heftig bekämpft haben. Dabei zählen sie selbst zu den Begünstigten des alten Systems wie etwa bei den Politikerpensionen.

Vollends unglaubwürdig wurde ihre Inszenierung als wilde Alte, als sie das gesamte System der politischen Verhaberung, der Intransparenz und der persönlichen Bereicherung verteidigten. Khol fand kein kritisches Wort am System Karl-Heinz Grasser und Blecha fände nicht einmal was dabei, würde Gusenbauer Mubarak beraten.

Diskussionswürdig waren ihre Vorschläge zum Thema Zuverdienstgrenze. Heftige Kritik übt Öllingers hingegen an dem, was die beiden zu den Vorschläge der Pensionskassen ins Spiel gebracht haben.

