Finanzminister Josef Pröll gratuliert Doppel-Weltmeisterin Elisabeth Görgl

Wien, 13. Februar 2011 (ÖVP-PD) ÖVP-Bundesparteiobmann Finanzminister Josef Pröll gratuliert der nunmehrigen Doppel-Weltmeisterin Elisabeth Görgl zu ihrem Sieg in der WM-Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen: „In einer eindrucksvollen Fahrt konnte Elisabeth Görgl ihre Klasse einmal mehr unter Beweis stellen und ihre Konkurrentinnen hinter sich lassen. Dieser Sieg zeigt,

dass sich Leistung und Einsatzbereitschaft auszahlen und letztendlich auch zum Erfolg führen. Ihr Erfolg ist Vorbild für zahlreiche junge Athleten und Athletinnen in Österreich und trägt wesentlich dazu bei, dass die Skination Österreich auch weltweit noch bekannter wird“, so Pröll abschließend. ****

