Haubner: Stöger muss seiner Verpflichtung zur Finanzierung der AGES nachkommen

Wirtschaftsbund fordert Einhaltung der Zusage aus dem Regierungsprogramm

Wien, 13. Februar 2011 (OTS) - "Gesundheitsminister Stöger muss seiner Verantwortung nachkommen und die Basisfinanzierung der AGES sicherstellen. Die geplante Abgabe der Unternehmen zur Finanzierung der Behörde (Gesundheits- und Ernährungssicherungs- Beitrag - GESB) ist eine reine Strafsteuer, die in der Lösungsunwilligkeit des Ministers begründet ist", sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär, Abg.z.NR Peter Haubner zur nach wie vor ungeklärten Frage der künftigen Finanzierung der Lebensmittel-Kontrolle. Der Wirtschaftsbund werde "alles daran setzen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geld nicht in die schwarzen Löcher innerhalb der AGES pumpen müssen, nur weil der Minister seinen klar definierten Aufgaben nicht nachkommt", betont Haubner. "Noch dazu handelt es sich bei der Lebensmittelkontrolle eindeutig um eine hoheitliche Aufgabe, die auch hoheitlich finanziert werden muss."

Im Regierungsprogramm ist die Basisfinanzierung der AGES durch den Bund schwarz auf weiß garantiert. Der Wirtschaftsbund fordert, dass diese Zusage eingehalten wird und die Zwischenfinanzierung bis zum Jahr 2013 - hier werden die Kosten der AGES in den Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern neu zu verhandeln sein - durch den zuständigen Ressortminister Stöger sicher gestellt wird. "Und zwar in voller Höhe - ohne Strafbeiträge für Unternehmer", so Haubner.

Stöger solle sich ein Beispiel an Umwelt- und Landwirtschaftsminister Berlakovich nehmen, der 40 Prozent der gesamten AGES-Basisfinanzierung aus seinem Budget sicherstellt. "Stöger hingegen will es sich leicht machen und plant, den Unternehmen Kosten umzuhängen und gleichzeitig den Anteil seines Ministeriums an der Basisfinanzierung für 2012 um 13 Millionen Euro und ab 2013 sogar um 20,7 Millionen Euro herunter zu schrauben. Und das bei einer jährlichen Finanzierungslücke von 20 Millionen Euro bei der AGES", ärgert sich der Wirtschaftsbund-Generalsekretär.

Falls Stöger nicht in der Lage sei, rechtzeitig vor 2012 ein Finanzierungskonzept ohne Unternehmens-Belastungen auszuarbeiten, müsse er eben in Verhandlungen mit dem Finanzminister treten und zusehen, woher er Mittel lukrieren könne, um seiner Verpflichtung nachzukommen - "in seinem eigenen Interesse. Denn die Betriebe sind bereits jetzt hoch belastet können weitere Mehrbelastungen nicht mehr selbst auffangen. Und daher ist nicht unwahrscheinlich, dass Stögers Strafsteuer am Ende die Konsumenten in Form von Lebensmittel-Preiserhöhungen trifft", so Haubner abschließend.

