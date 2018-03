BZÖ-Ebner: Khol und Blecha sind die "grauen Neugebauers"

Generationengerechtigkeit unverzichtbar

Wien (OTS) - "Die beiden Pensionistenlobbyisten Khol und Blecha

sind die "grauen Neugebauers" in der österreichischen Politik. Egal was es kostet, es darf sich nichts wirklich verändern", so BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner zum heutigen Auftritt der Pensionistenpräsidenten Karl Blecha und Andreas Khol. Ebner erteilt den Wünschen der SPÖ- und ÖVP-Pensionisten nach einer Vermögenssteuer eine klare Absage. "Wieder soll der Mittelstand nach SPÖ-ÖVP-Plänen noch stärker belastet werden, denn eine Vermögenssteuer kann nur dann große Erträge liefern, wenn auch der Mittelstand besteuert wird. Das ist strikt abzulehnen", so Ebner.

Der BZÖ-Generalsekretär verlangt die Umsetzung der BZÖ-Forderung einer Verankerung der Generationengerechtigkeit in der Verfassung. "Keine Generation darf mehr ausgeben, als ihr an Ressourcen zur Verfügung steht. Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Schuldenpolitik Raubbau an der Zukunft der Jungen und der derzeit arbeitenden Bevölkerung. Hier muss es ein verfassungsrechtliches Verbot dieser Schuldenpolitik durch eine Schuldenbremse geben und jedes zu beschließende Gesetz muss auf seine Generationengerechtigkeit geprüft werden. Es geht nicht darum, den Alten etwas wegzunehmen - das geht ja aus Gründen des Vertrauensschutzes gar nicht, sondern den Jungen eine Zukunft zu bewahren", so Ebner, der darauf verweist, dass nur mehr mehr sieben Prozent der Jungen mit einer sicheren staatlichen Pension rechnen, also innerlich den Generationenvertrag bereits gekündigt haben. Das BZÖ habe zwar im Zuge der Verhandlungen um die Kinderrechte eine erste Verankerung der Generationengerechtigkeit in der Verfassung erreicht, diese Verankerung sei aber noch viel zu zahnlos.

