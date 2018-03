Meinl Bank Vorstand Weinzierl zu Beschattungsaktionen durch Atrium: "Atrium soll sich von fragwürdigen Methoden distanzieren"

Atrium bestätigte Spitzelaktion

Wegen Mordes Verdächtigter unter "Atrium Agenten"

Atrium CEO Lavine und Gazit Chairman Katzman sollen sich von Unterweltmethoden öffentlich distanzieren

Nach einem aktuellen Bericht des Wochenmagazins "News", wendet das Atrium Management in der Auseinandersetzung mit der Meinl Bank extrem fragwürdige Methoden an. So würden, laut Bericht, Julius Meinl und andere von als solchen bezeichneten "Atrium Agenten" beschattet, fotografiert und solcherart einer bedrohlichen Situation ausgesetzt werden.

Wegen Mordes Verdächtigter unter den "Atrium Agenten"

Wie die Bank erfahren hat, handelt es sich bei einem der so genannten "Atrium Agenten" um eine Person namens Israel Sampson. Dieser war 2004 im Zusammenhang mit einem Auftragsmord in London festgenommen worden (siehe entsprechenden Link zu einem Bericht der englischen Tageszeitung The Sun:

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article96963.ece ).

Atrium bestätigt Bespitzelungsaktion

Atrium streitet die Tatsache der Bespitzelungsaktion nicht ab, eine Atrium Sprecherin wird in dem Wochenmagazin mit den Worten zitiert: "Für die Betroffenen gab es nie eine bedrohliche Situation". Meinl Vorstand Peter Weinzierl zeigte sich betroffen von den "extrem fragwürdigen Methoden", die hier ans Licht kämen. Bestürzt reagierte der Bank Vorstand auch auf den Zynismus und die Missachtung des Rechts auf Privatsphäre, die hier ans Licht kämen. Weinzierl: "Eine börsenotierte Gesellschaft lässt Mitarbeiter anderer Unternehmen beschatten und spricht dann davon, niemand sei bedroht worden. Offenbar, so Weinzierl, soll hier versucht werden, einzelne Menschen systematisch und mit allen Mitteln fertig zu machen. Das Atrium Management solle, so Weinzierl, erklären warum es nicht bedrohlich ist, wenn wegen Mordes verdächtigte Personen auf unschuldige Menschen abgestellt werden. Hier zeige sich das wahre Gesicht des Atrium Managements deren Vertretern die Persönlichkeitsrechte von Menschen offenbar völlig gleichgültig sei.

Atrium CEO Rachel Lavine und Gazit Chairman Chaim Katzmann sollen sich umgehend öffentlich von Unterweltmethoden distanzieren

Weinzierl forderte das Atrium Management dringend auf, unverzüglich mit der Beschattung und Bedrohung von Mitarbeitern aufzuhören. Weinzierl: "Das Atrium Management unter CEO Rachel Lavine sowie Gazit Chairman Chaim Katzmann sollten sich dringend - auch öffentlich - von der Anwendung dieser Unterweltmethoden distanzieren".

Meinl Bank AG:

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie private und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft, mit derzeit 19 eigenen Fonds. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 16% doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

