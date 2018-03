FPÖ: Deimek an Lopatka: Nicht jammern, handeln!

Warum stößt sich die ÖVP an ÖBB-Schulden, nicht aber an ASFINAG-Schulden?

Wien (OTS) - "Die Kritik von Finanz-Staatssekretär Lopatka an den ÖBB ist einmal mehr völlig undifferenziert", stellt heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek fest. Wenn Lopatka von einem jährlichen Zuschuss von sieben Milliarden spreche, dann müsse man hier sehr wohl unterscheiden zwischen der Finanzierung von Infrastruktur und der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen auf der einen Seite und den operativen Verlusten der ÖBB auf der anderen Seite: "Wer hier ungenau argumentiert, der vertuscht die wirklich vermeidbaren Verluste der ÖBB", so Deimek.

Es falle zudem auf, dass Lopatka zwar große Furcht vor den Infrastrukturschulden der ÖBB habe, ihn dieselben Schulden bei der Autobahnfinanzierungsgesellschaft ASFINAG aber nicht interessieren:

"Offenbar gibt es gute Schulden und schlechte Schulden, je nachdem wie groß der Einfluss der eigenen Partei darauf ist", mutmaßt Deimek. Dass die Schulden der beiden Gesellschaften nach Vorgaben der EU künftig ins Budgetdefizit eingerechnet werden müssen, begrüßt der FPÖ-Verkehrssprecher: "Wir haben diese Mogelei mit den ausgelagerten Schulden immer kritisiert. Wenn die EU dem einen Riegel vorschiebt, kommt endlich der Tag der Wahrheit für die rot-schwarze Schuldenpolitik. Da rächt sich dann jenes Geld, das man großzügig den Banken zur Verfügung gestellt hat, umso mehr."

Generell gelte für Staatssekretär Lopatka und die gesamte ÖVP: Nicht jammern, sondern handeln, so Deimek: "Die ÖVP ist in der Regierung, verweigert aber die Arbeit und beschränkt sich darauf, Fehlentwicklungen in Interviews zu thematisieren. Wenn sie nicht mehr will, braucht sie nur zu sagen: Es reicht! Wir Freiheitlichen haben keine Angst vor Neuwahlen und werden gerne beweisen, dass wir Österreich besser regieren."

