Cross-Border-Symposium: Potenziale und Perspektiven der Alpen-Adria-Region

Die Fachhochschule Kärnten veranstaltet ein trinationales Symposium, um die Perspektiven der Alpen-Adria-Region auszuloten

Villach (OTS) - Am 2. März 2011 veranstaltet die Fachhochschule Kärnten im Congress-Center Villach gemeinsam mit der Universität Ljubljana, Slowenien und der Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione, Friuli Venezia Giulia, Italien ein trinationales Symposium zum Thema "Europäische grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Status, Potenzial und Perspektiven der Alpen-Adria-Region - Lernen aus europäischen Erfahrungen". Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Status Quo sowie die zukünftigen Potenziale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region Kärnten/Friaul-Julisch-Venetien/Slowenien zu diskutieren und Wege zur Förderung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in dieser Region aufzuzeigen. Dazu werden zahlreiche Referenten aus europäischen Good-Practice Regionen sowie aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft dieses Thema aus den verschiedenen Perspektiven betrachten und diskutieren, sowie Ansätze zur Erreichung des Ziels aufzeigen.

Arbeitssprache des Symposiums ist Englisch (Simultanübersetzung in Deutsch).

Nähere Informationen und das Detailprogramm unter www.fh-kaernten.at/crossbordersymposium

