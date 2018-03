Medienstaatssekretär Ostermayer zum Ableben von Peter Alexander

"Einer der ganz Großen des Showbiz unseres Landes"

Wien (OTS) - "Peter Alexander, Sänger, Schauspieler, Entertainer und Showmaster hat nicht nur über Jahrzehnte hinweg österreichische Musikgeschichte geschrieben, sondern grenzüberschreitend Generationen von Menschen auf unnachahmliche Art und Weise unterhalten", so Medienstaatssekretär Josef Ostermayer anläßlich des Ablebens von "Peter dem Großen", wie er in der Showbranche respektvoll genannt wurde.

Wie erfolgreich Alexander war, davon zeugen 8 Bambis, Sonder- und Ehrenbambi, 4 Goldene Kameras, Goldene Super Kamera, 3 Goldene Europas, Goldenes Mikrophon, sowie etliche weitere Auszeichnungen und Ehrungen. Mit seinen zahlreichen Fernsehshows hält Peter Alexander, der am 30. Juni 1926 in Wien als Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer geborene, auch heute noch so manchen Rekord. Unter anderem durch seine legendäre "Peter Alexander Show", wo der Entertainer eine Zuschauerbeteiligung von bis zu 79 Prozent erreichte.

Ostermayer sprach der Familie Alexanders sein tiefempfundenes Beileid aus und betonte, dass Österreich durch sein Ableben ein von vielen Generationen geliebtes Mitglied der deutschsprachigen Musik- und Filmszene verloren habe.

