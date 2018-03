Arbeitsbesuch von Beatrix Karl in Südostasien

Wissenschafts- und Forschungsministerin zu Gast in Bangkok, Hanoi, Jakarta, Yogyakarta und Singapur - Treffen mit Amtskollegen, Besuch von Universitäten und Forschungsstätten

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsministerin Dr. Beatrix Karl ist zu einem Arbeitsbesuch nach Südostasien aufgebrochen. In den kommenden Tagen ist die Ministerin in Bangkok, Hanoi, Jakarta, Yogyakarta und Singapur zu Gast und wird u.a. mit Amtskollegen zusammentreffen, Universitäten und Forschungseinrichtungen besuchen sowie ein Arbeitsgespräch mit den Koordinatoren des von Österreich gegründeten Universitätsnetzwerks ASEA-UNINET absolvieren. "Südostasien ist gerade im Bereich Wissenschaft und Forschung sehr innovativ, in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und für den heimischen Wissenschafts- und Forschungsstandort wertvoller Impulsgeber und Kooperationspartner", so die Ministerin.

Erste Station von Beatrix Karl ist morgen Montag die thailändische Hauptstadt Bangkok. Dort wird die Ministerin mit dem thailändischen Bildungsminister Chinnaworn Boonyakiat zusammentreffen. Anschließend ist Ministerin Karl an der Chulalongkorn Universität zu Gast, wo sie von Rektor Pirom Kamolratanakul empfangen wird und weiters ein Treffen mit den ASEA-UNINET Koordinatoren am Programm steht. Das ASEA-UNINET ist ein von Österreich gegründetes Universitätsnetzwerk, das Forschungskooperationen mit und in Ländern Südostasiens initiiert und fördert.

Am Dienstag besichtigt die Ministerin die Mahidol Universität und trifft zu einem Arbeitsgespräch mit Rektor Piyasakol Sakolsataydorn zusammen. Weiters gibt es ein Arbeitsgespräch mit Wissenschafts- und Technologieminister Virachai Virameteekul.

Dienstagabend reist die Ministerin weiter nach Hanoi, Vietnam. Dort wird sie am Mittwoch die University of Commerce besuchen, die eng mit der Fachhochschule Krems kooperiert. Nach einem Gespräch mit Rektor Nguyen Bach Khoa geht es weiter an die Technische Universität, wo Beatrix Karl u.a. mit Rektor Nguyen Trong Giang zusammentrifft. Es folgen Arbeitsgespräche mit Vizepremier Nguyen Thien Nhan und Bildungsminister Pham Vu Luan sowie die Unterzeichnung des Memorandums of Understanding zur verstärkten Zusammenarbeit Österreichs mit Vietnam im Bereich Wissenschaft und Forschung.

Nächste Station ist am Donnerstag die indonesische Hauptstadt Jakarta. Am Programm stehen ein Treffen mit Bildungsminister Muhammad Nuh sowie die Unterzeichnung eines Memorandums of Unterstanding, bei der auch Dr. Hubert Dürrstein, Geschäftsführer des Österreichischen Austauschdienstes (OeAD-GmbH), anwesend sein wird.

Am Freitag folgt die Weiterreise nach Yogyakarta, wo die Ministerin an der University of Gadjah Mada mit Rektor Ir Sudjarwadi sowie Absolventinnen und Absolventen österreichischer Universitäten zusammentreffen wird. Freitagabend eröffnet Beatrix Karl das österreichische Honorarkonsulat für Yogyakarta und Zentraljava.

Samstagfrüh steht die Besichtigung des Borobudur Tempels - er zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe - am Programm. Anschließend besucht die Ministerin die indonesische Künstlerin Kartika Affandi. Am Abend eröffnet Beatrix Karl die Ausstellung des österreichischen Künstlers Helmut Kand.

Am Sonntag reist die Ministerin weiter nach Singapur, wo sie teilweise am Programm von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer teilnehmen wird, der mit einer hochrangigen Delegation auf Staatsbesuch ist. In Singapur wird Beatrix Karl u.a. am Montag mit Bildungsminister Ng Eng Hen zusammentreffen und die Forschungsförderungsagentur A*STAR im Wissenschaftszentrum Fusionopolis besuchen. Bei diesem Termin ist u.a. auch Dr. Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsagentur FFG, dabei.

Der Besuch der Universität von Singapur sowie der Nanyang Technological University stehen abschließend am Programm. Insbesondere die Universität für Bodenkultur (BOKU) hat eine enge Kooperation mit der Nanyang Technological University im Bereich der Bionanotechnologie. Am 23. Februar kehrt Ministerin Karl von ihrer Südostasienreise zurück.

