Mailath zum Tod von Peter Alexander

"Er war ein bescheidener Weltstar und ein großer Mensch"

Wien (OTS) - "Peter Alexander war Zeit seines Lebens eine Ausnahmeerscheinung: Er war nicht nur ein großer Künstler und ein Gigant im Show-Business, sondern auch ein großer Mensch,", reagierte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny betroffen auf den Tod von Peter Alexander. Als Künstler war er unermüdlich in seinem Schaffen, mit einer völlig geradlinigen Karriere, ohne jegliche Skandale. Er verkaufte Millionen von Platten, drehte über 50 Filme, war 60 Jahre lang in den Charts und bescherte der Nation mit seinen Shows 30 Jahre lang unvergleichliche Fernsehhöhepunkte. Er war eines der Gesichter des deutschsprachigen Fernsehens, die bleiben. Er wurde mit allen Preisen ausgezeichnet, die es in seinem Genre gab, mit vielen sogar mehrfach. Er hat die Kindheit und das Leben vieler Menschen bereichert und ganze Generationen unterhalten. Trotz dieses beispiellosen Erfolges blieb Peter Alexander immer bescheiden, immer charmant, immer optimistisch - der ewig große Junge, der schüchterne Weltstar.

Peter Alexander verkörperte auch "das Lachen der Nachkriegszeit". Dabei hat er seinen Witz, seine Komik immer aus sich selbst heraus entwickelt, immer für die Menschen und nie auf ihre Kosten. "Was uns bleibt, sind seine wunderbaren Filme, seine unvergessenen Hits, seine virtuos komischen Parodien, und vor allem die Freude, die er den Menschen gebracht hat", schloss Mailath.

