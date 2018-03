BZÖ-Westenthaler: BKA bestätigt widmungsgemäße Verwendung der Förderung 2004!

Grüne und Kurier sollen Anpatzen des österreichischen Klubfußballs einstellen

Wien (OTS) - Wie nun aus den von der Staatsanwaltschaft Wien

von Bundesliga und ÖFB übernommenen Unterlagen hervorgeht, hat das zuständige Bundeskanzleramt im Jänner 2005 (also ein halbes Jahr nach Ausscheiden Westenthalers aus der Bundesliga) die widmungsgemäße Verwendung der im Jahre 2004 gewährten Förderungsmillion für die Bundesliga schriftlich bestätigt. Dies teilt heute der frühere Vorstand der Österreichischen Fussballbundesliga und nunmehrige Vorsitzende des parlamentarischen Sportausschusses NAbg. Peter Westenthaler mit.

Damit liegt der Staatsanwaltschaft Wien quasi eine "amtliche Unbedenklichkeitsbescheinung" für die ordnungsgemäße Verwendung der nunmehr sieben Jahre später von Grünen und "Kurier" in den Schmutz gezogenen Fußballförderung vor. "Mein Nachfolger hat nach meinem Ausscheiden aus der Bundesliga im August 2004 die Ausschüttung der Förderung korrekt umgesetzt, schriftlich dokumentiert, sowie ordnungsgemäß abgerechnet, worauf das zuständige BKA nach Prüfung dieser Unterlagen die widmungsgemäße Verwendung schriftlich bestätigt hat", erklärte Westenthaler.

Der STA Wien liegen damit sämtliche Verträge, Abrechnungnen und eben auch diese amtliche Bestätigung über die widmungsgemäße Verwendung der Förderung vor, was zu einer zügigen Würdigung der Sachlage führen sollte.

Kurier und Grüne forderte Westenthaler auf, ihre Kampagne zu beenden und das Anpatzen des österrechischen Klubfussballs einzustellen. "Es ist inakzeptabel, dass eine völlig korrekt gelaufene, einmaligen Fußballförderung aus dem Jahre 2004 in den Schmutz gezogen wird und von den Grünen aus politischen Gründen zum Diffamieren der gesamten Fußballfamilie gerade am Beginn der Frühjahrsrunde der österreichischen Meisterschaft missbraucht wird, so Westenthaler.

Im Übrigen hat Westenthaler seine Anwälte beauftragt, gegen jegliche tatsachenwidrige Unterstellungen und Verleumdungen alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen.

