Walser: Nationalbankstudie zu ungerechtem Schulsystem muss alle Alarmglocken schrillen lassen

Jahrezehntelange Blockade der ÖVP schadet massiv der österreichischen Wirtschaft

Wien (OTS) - Österreich hat eines der teuersten und ineffizientesten, aber vor allem auch eines der ungerechtesten Bildungssystem in Europa. Damit bestätigt nun auch eine gestern in der Zib präsentierte Studie der Österreichischen Nationalbank, was schon mehrere OECD-Studien ergaben. Demnach gilt das Matthäusprinzip:

den Armen wird genommen, den Reichen wird gegeben. "Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Reformblockade seitens der ÖVP. Eigentlich müssen jetzt alle Alarmglocken schrillen, insbesondere bei jenen konservativen Kreisen, die einer Bildungsreform aufgeschlossen gegenüber stehen. Denn gleichere Bildungschancen sind enorm wichtig für die Wirtschaft", betont Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen. Die Schuld am schlechten Ergebnis sieht Studienautor Peter Mooslechner in der frühen Differenzierung. "Die gemeinsame Schule aller 6- bis 14-jährigen ist also das Gebot der Stunde."

Kinder aus unteren Schichten haben nicht die gleichen Chancen wie Kinder aus oberen Schichten,Österreich liegt in dieser Frage weit hinter anderen europäischen Ländern und hinter den USA, berichtete die gestrige Zib über eine noch nicht veröffentlichte Studie mit neuen Daten der österreichischen

Nationalbank. Österreich liegt im Vergleich mit 18 anderen europäischen Ländern und den USA auf dem drittletzten Platz, nach Italien und

Slowenien- kein gutes Zeugnis. Schuld am schlechten Ergebnis ist

vor allem die frühe Differenzierung, ist Peter Mooslechner überzeugt und plädiert für eine gemeinsame Schule.

