FPÖ-Ebinger zum Ableben von Peter Alexander

Ein ganz Großer ist von uns gegangen!

Wien (OTS/fpd) - Mit dem Tod des österreichischen Schauspielers, Entertainers und Sängers Peter Alexander verliert Österreich und Wien eine bedeutende Figur und einen vielseitigen Künstler, so der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Mag. Gerald Ebinger.

Der Großmeister des Wiener Charme und Schmäh verdiente sich nicht umsonst den Namen "Peter der Große". Über drei Generationen schaffte es Peter Alexander, die Menschen zu verzaubern und zu begeistern. Seine Ironie in Operettenfilmen wie beispielsweise "Die lustige Witwe" oder "Im weißen Rössl" prägten die österreichische Schauspielszene und werden ewig in Erinnerung bleiben.

Unser Mitgefühl und unsere Anteilname gelten nun der Familie, der wir als FPÖ unser tief empfundenes Beileid aussprechen, erklärt Ebinger abschließend. (Schluss)paw

