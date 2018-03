ÖSTERREICH: FPÖ stellt Neuwahlantrag

ÖSTERREICH-Interview: Strache will rasch wählen - Bei Platz eins erhebt FPÖ-Chef Kanzleranspruch

Wien (OTS) - FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nutzt die Koalitionskrise um die Wehrpflicht zu einem Vorstoß für Neuwahlen. Im ÖSTERREICH-Interview (Sonntagsausgabe) kündigte Strache angesichts der Koalitionsblockade einen entsprechenden Antrag im Parlament an:

"Mit diesem rot-schwarzen Spuk auf Kosten der Bevölkerung muss jetzt Schluss sein. Ich trete deshalb für rasche Neuwahlen ein und wir werden einen entsprechenden Antrag in der nächsten Nationalratssitzung stellen." Kanzler Faymann, der mit dem Slogan "Genug gestritten" angetreten war, bezeichnete Strache jetzt als "Oberstreithansel", der das ganze Land in die Lähmung gestürzt habe. Bei einer etwaigen Neuwahl will Strache mit SPÖ und ÖVP um den 1. Platz rittern: "Es ist völlig klar, dass wir den Führungsanspruch im Land erheben. SPÖ und ÖVP wurden inzwischen zu Mittelparteien degradiert."

Sollte der Sprung auf Platz 1 tatsächlich gelingen, würde er den Anspruch auf den Posten des Bundeskanzlers stellen, Strache rechnet auch nicht, dass ihm der Bundespräsident einen Strich durch die Rechnung machen könnte: "Auch der Herr Bundespräsident wird demokratische Wahlergebnisse zur Kenntnis nehmen müssen. Sonst bekämen wir ja ägyptische Verhältnisse. Ganz klar: Bei einem Wahlsieg stelle ich den Kanzleranspruch. Und bei einem FPÖ-Sieg hätte sich auch die Ausgrenzungspolitik ad absurdum geführt."

Das für die 1. Jahreshälfte angekündigte Volksbegehren will Strache verschieben: "Jetzt läuft einmal das Bildungsvolksbegehren. Dass wir aber noch heuer unter dem Titel "Österreicher zuerst" für die Bevölkerung mobilisieren wollen, ist klar."

