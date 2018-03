Der Machtkampf beginnt von Neuem (von Michaela Geistler-Quendler)

Ausgabe 12. Feb. 2011

Klagenfurt (OTS) - Aufatmen, Erleichterung, Szenen des Jubels -

das sind die bewegenden Botschaften, die ein "Weltpublikum" aus Ägypten erreichen. Da ist der Machthaber, der sich dem hartnäckigen Druck der Straße beugen muss und die "Internetrevolution" via Facebook und Co., die den Glauben an die demokratisierende Wirkung dieses Mediums nährt. Solche Bilder kommen dem sogenannten Westen zupass, denn sie verdecken die Komplexität der Zusammenhänge in einer Region, mit der er sich nicht auseinandersetzen will, solange ihn seine eigenen Interessen nicht dazu zwingen. Nach dem Rücktritt des Präsidenten ist der Machtkampf in dem nordafrikanischen Land und weit darüber hinaus noch lange nicht beendet - er beginnt von Neuem. Zu wichtig wird der Einfluss an diesem neuralgischen Punkt, als dass nicht noch große Auseinandersetzungen bevorstünden. Und von Freiheit kann sicher nicht gesprochen werden, solange das Militär sich als einziger Stabilisierungsfaktor selbst darstellen kann.

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Tageszeitung

Chefredaktion

Tel.: 0463/512000-502

redaktion @ ktz.at