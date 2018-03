Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 12. Februar 2011. Von Floo Weissmann. "Autokraten müssen jetzt bangen"

Die Ägypter haben bewiesen, dass der Umsturz in Tunesien kein Einzelfall bleiben muss.

Innsbruck (OTS) - Der gestrige Tag wurde zur historischen Zäsur für Ägypten und wohl auch für den Rest der arabischen Welt. In Massenprotesten über 18 Tage erzwangen Menschen aus vielen Teilen der Bevölkerung den Rückzug des autoritären Präsidenten Mubarak. Die USA dürften kräftig nachgeholfen haben, und auch das Militär spielte eine Schlüsselrolle. Doch ohne die Entschlossenheit, den Mut und die Disziplin der Demonstranten wäre es nicht so weit gekommen.

Vom erfolgreichen Sturz des Autokraten mit friedlichen Mitteln geht ein starkes Signal aus. In vielen Ländern wächst der Unmut über autoritäre und korrupte Strukturen, über Armut und fehlende Perspektiven. Schon der Umsturz in Tunesien hatte diese Dynamik in Gang gesetzt. Aber die Ägypter haben bewiesen, dass Tunesien kein Einzelfall bleiben muss; außerdem ist Ägypten achtmal größer und eine regionale Führungsmacht. Das Beispiel von Kairo überlagert ab sofort jenes von Teheran, wo das Regime 2009 den Massenprotest brutal niederschlagen ließ.

Auch andere Autokraten müssen jetzt um ihre Herrschaft bangen. Sofern sie dazu in der Lage sind, benötigen sie dringend Nachhilfe in Realitätskunde. Mubarak hatte durch seine bizarre Rede am Donnerstagabend bewiesen, dass er nicht mehr versteht, was vor sich geht. Wenige Stunden vor seiner Demontage sprach er die Demonstranten als seine Söhne und Töchter an und beschwor Harmonie.

Sein Rückzug hat den Weg freigemacht für die Neuordnung Ägyptens. Aber noch ist ganz und gar nicht gesichert, dass der gestrige Militärputsch in absehbarer Zeit zu halbwegs demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen führen wird. Mubaraks Machtapparat, darunter das Militär, und seine Günstlinge werden um ihre Privilegien kämpfen. All jene Ägypter, die für den Wandel auf die Straße gegangen sind, müssen wachsam bleiben, bis auch ihre anderen Forderungen erfüllt sind.

