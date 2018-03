Lunacek/Van der Bellen: Rücktritt Mubaraks Erfolg der ägyptischen Demokratiebewegung

EU muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für Wandel zur Demokratie einsetzen

Wien (OTS) - "Der Rücktritt von Mubarak ist ein Freudentag für die ägyptische Demokratiebewegung. Und der Rücktritt ist hauptsächlich der Erfolg jener Frauen und Männer, die vor 18 Tagen die Angst überwanden und täglich gegen das Regime Mubaraks auf die Strasse gegangen sind und die Revolution in die eigenen Hände nahm, während die EU und die USA noch tagelang an Mubarak festhielten", erklären Alexander Van der Bellen, außenpolitischer Sprecher und Ulrike Lunacek, Europasprecherin der Grünen, anläßlich des heute, viel zu spät erfolgten Rücktritts von Mubarak.

Das Militär, das jetzt offenbar die Macht übernommen hat, muss nun den Weg für rasche, faire, freie und demokratische Wahlen frei machen. Die EU muss - gemeinsam mit den USA - alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, dass der Wille der DemonstrantInnen auf dem Tahrir Platz erfüllt wird und Ägypten den Übergang zu einem demokratischen Staat bewältigt.

