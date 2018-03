Plassnik: Friedliche Selbstbefreiung am Nil

ÖVP-Abgeordnete begrüßt friedliche Weichenstellung in Ägypten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Die Jugend Ägyptens - Männer und Frauen -schreiben in diesen Tagen Geschichte. In einem Akt kollektiver Selbstbefreiung haben sie die Zukunft ihres Landes in die eigenen Hände genommen und das alte System beiseite geschoben. Respekt verdienen die Demonstranten dafür, dass sie die Revolution am Nil von ihrer Seite in jeder einzelnen Phase in einem Geist der Friedfertigkeit und Gewaltfreiheit geführt haben. Gleichzeitig haben sie ihre Distanz zu jeder Form des Extremismus und Fundamentalismus klar gemacht", zeigte sich heute, Freitag, die ehemalige Außenministerin und ÖVP-Abgeordnete Ursula Plassnik erfreut über die jüngsten Entwicklungen in Ägypten.

Jetzt sind die Weichen gestellt für einen geordneten Übergang zu einem wahrhaft demokratischen System. Dabei muss von allem Anfang an unmissverständlich klargestellt werden, dass der Friedensvertrag mit Israel in keinster Weise in Frage gestellt wird.

"Von europäischer Seite her erhoffe ich mir die tatkräftige Unterstützung der Ägypter und Ägypterinnen beim Übergang in die volle Demokratie. Gerade in Europa haben wir Erfahrungen gesammelt bei der Gestaltung von friedlichen Transformationsprozessen. Das Jahr 1989 ist in unserer Erfahrung noch sehr lebendig. Das dabei erworbene Wissen beim Management des Übergangs, der Neugestaltung von Verfassungen und der Vorbereitung freier Wahlen, sollte jetzt Ägypten zur Verfügung gestellt werden", so Plassnik, die allen Ägyptern viel Kraft und Umsicht wünscht, um den eingeschlagen Weg erfolgreich weiterzugehen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at