Neues Volksblatt: "Nächste Sau" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 12. Februar 2011

Linz (OTS) - Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, dem die SPÖ bekanntlich die Wehrpflicht-Diskussion verdankt, hat diese Woche gemeint, er wünsche sich mehr Ruhe in der Behandlung dieser Frage. Häupl wörtlich: "Dafür muss man sich Zeit nehmen und mit der Bevölkerung diskutieren. Ich verstehe diese unselige Hektik überhaupt nicht."

Nachdem die SPÖ so auf die Abschaffung der Wehrpflicht drängt, muss Häupls Aussage als Botschaft an die eigene Partei verstanden werden. Er hat ja auch recht, denn die vielen Bedenken - vom Zivildienst bis hin zum Katastrophenschutz - können nur dann ausgeräumt werden, wenn eine fundierte Diskussion glaubhafte Antworten bringt.

Dass ein Verteidigungsminister Darabos schon aufgrund seines Vorgehens ein gewisses Hindernis in einer Sachdiskussion darstellt, versteht sich von selbst. Er hat nicht nur sich ins Eck manövriert, sondern auch der Sache einen schlechten Dienst erwiesen. Anders gesagt: Er hat sich die "ordentliche Portion Misstrauen", die ihm ÖVP-Klubchef Kopf nachgesagt hat, tatsächlich verdient.

In Wahrheit kann Darabos nur darauf hoffen, dass die Wehrpflicht als medialer Reißer ihre Pflicht getan hat und seine befreundeten Medien bald die nächste Sau durchs Dorf treiben.

