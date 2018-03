EANS-Stimmrechte: Derby Cycle AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1a WpHG (Mitteilung zur Erstzulassung)

1. Die Finatem Fonds Management Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1a WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, am 3. Februar 2011 10,00% (750.000 Stimmrechte) beträgt.

Davon sind ihr 10,00% (750.000 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

- Finatem Fonds II Management GmbH & Co. KG

- Finatem II GmbH & Co. KG

2. Die Finatem Fonds II Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1a WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, am 3. Februar 2011 10,00% (750.000 Stimmrechte) beträgt.

Davon sind ihr 10,00% (750.000 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

- Finatem II GmbH & Co. KG

3. Die Finatem II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1a WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, am 3. Februar 2011 8,19% (614.127 Stimmrechte) beträgt.

