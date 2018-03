Bundeskanzler Werner Faymann zu jüngsten Entwicklungen in Ägypten

Wien (OTS) - Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann sagt zum am Freitag bekannt gegebenen Rücktritt Hosni Mubaraks als Staatspräsident Ägyptens, es sei erfreulich, dass "auf die Bevölkerung gehört wurde und ein Beitrag zur Entschärfung der Situation im Land sowie zur Demokratisierung" geleistet worden sei.

Der Bundeskanzler appelliert an alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte in Ägypten, "auf den Dialog zu setzen und einen gewaltfreien Übergang zur Demokratie zu ermöglichen", so Faymann in einer ersten Stellungnahme.

Ägypten spiele eine zentrale Rolle in der Region, deswegen sollte nun "die demokratische Entwicklung ebenso wie die Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit im Land vorangetrieben werden". Österreich sei bereit, "Ägypten und seine Bevölkerung in dieser historischen Zeit des Neubeginns zu unterstützen - gemeinsam mit den Partnern in der EU", so Werner Faymann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Mag. Leo Szemeliker

Tel.: (01) 531 15 - 2090, 0664/282 25 00