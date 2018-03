EANS-Stimmrechte: Derby Cycle AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1a WpHG (Mitteilung zur Erstzulassung)

1. Mathias Seidler, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1a WpHG am 8. Februar 2011 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, am 3. Februar 2011, dem Tag der erstmaligen Zulassung der Aktien der Derby Cycle AG, 8,00% (600.000 Stimmrechte) beträgt.

Davon sind ihm 8,00% (600.000 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

- A/M/S GmbH

2. Die A/M/S GmbH, Cloppenburg, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1a WpHG am 8. Februar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, am 3. Februar 2011, dem Tag der erstmaligen Zulassung der Aktien der Derby Cycle AG, 8,00% (600.000 Stimmrechte) beträgt.

Emittent: Derby Cycle AG Siemensstr. 1-3 D-49661 Cloppenburg Telefon: +49-4471-966-238 FAX: +49-4471-966-44820 Email: u.boegershausen @ derby-cycle.de WWW: http://www.derby-cycle.de Branche: Konsumgüter ISIN: DE000A1H6HN1 Indizes: Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

