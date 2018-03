EANS-Stimmrechte: Derby Cycle AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG (Wesentliche Beteiligung)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: equinet Bank AG Sitz: Frankfurt am Main Staat: Deutschland

Die equinet Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland hat uns gemäß § 27a Abs. 1 WpHG am 7. Februar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Derby Cycle AG, Cloppenburg, Deutschland, ISIN: DE000A1H6HN1, WKN: A1H6HN am 3. Februar 2011 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.

* Die Investition dient nicht der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung von Handelsgewinn.

* Die equinet Bank AG beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

* Die equinet Bank AG strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Derby Cycle AG an.

* Die equinet Bank AG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

* Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt hat.

Emittent: Derby Cycle AG Siemensstr. 1-3 D-49661 Cloppenburg Telefon: +49-4471-966-238 FAX: +49-4471-966-44820 Email: u.boegershausen @ derby-cycle.de WWW: http://www.derby-cycle.de Branche: Konsumgüter ISIN: DE000A1H6HN1 Indizes: Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

