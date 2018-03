Großgemeinde Matzen bekommt erstmals sozialdemokratische Bürgermeisterin

SP einigt sich mit FP auf umfassendes Arbeitsübereinkommen

St. Pölten (OTS/SPI) - Erstmals in der Geschichte der Großgemeinde Matzen bekommt der Ort im Weinviertel eine sozialdemokratische Bürgermeisterin. Wahlsiegerin Claudia Weber (SP) einigte sich mit Margareta Ludwig (FP) auf ein umfassendes Arbeitsprogramm. Bekanntlich wurden in Matzen durch den Rücktritt des früheren VP-Bürgermeisters Neuwahlen notwendig, bei denen die SPÖ mit einer relativen Stimmenmehrheit zum ersten Mal als Sieger hervorging. "Die Bevölkerung hat den Wunsch nach Neuwahlen an Claudia Weber herangetragen und das Ergebnis bestätigte, dass die Gemeindebürgerinnen und -bürger einen frischen Wind für Matzen wollen. Mit der heutigen Einigung wurde eine Zusammenarbeit besiegelt, die dafür sorgen wird, dass der Stillstand der letzten Monate der Vergangenheit angehört", freut sich die Gänserndorfer SPÖ-Bezirksvorsitzende, LAbg. Mag. Karin Renner.

"Wir sind bewusst offen in alle Richtungen in die Verhandlungen gegangen, um das Beste für die Gemeinde herauszuholen. Diese Vorgehensweise hat sich ausgezahlt. Im vorliegenden Arbeitsübereinkommen finden sich alle Punkte unseres Wahlprogramms, das ein Spiegelbild der Anliegen aus der Bevölkerung ist, auf Punkt und Beistrich wieder. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Schritt für Schritt gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zum Wohle der Gemeinde umzusetzen", so die zukünftige Bürgermeisterin der Großgemeinde Matzen/Raggendorf/Klein-Harras, Claudia Weber.

