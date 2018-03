"KURIER"-Kommentar von Helmut Brandstätter: "Skandale lähmen das Land, Lösungen gesucht"

Grassers Firmenkarussell macht schwindlig, aber wichtiger sind Reformen.

Wien (OTS) - In zwei Wochen bekommen Arbeiter, Beamte und Angestellte wieder ihre Gehaltszettel. Da stehen dann bei einer Kindergärtnerin etwa 1300 Euro netto als Betrag, der aufs Konto überwiesen wird, bei einem Lehrer können es 1900 Euro sein, bei einem Verkäufer 1200 Euro oder einer jungen Rechtsanwältin 1800 Euro. Das Durchschnittsgehalt der Österreicher liegt bei etwa 29.000 Euro -nicht im Monat, im Jahr.

Wenn dann jemand nach einem Blick auf sein Gehalt die neuesten Enthüllungen aus Grassers Firmengeflecht, Meischbergers Lobbyingkünste oder Hocheggers PR-Unternehmen erfährt, dann kann auch einem friedlichen Mitbürger das Messer im Sack aufgehen. Warum arbeiten, wenn man auch so Millionen verdienen kann und mithilfe guter Steuerberater Wege über Liechtenstein, die Karibik und Zypern findet, um die Steuern zu optimieren, wie es so zynisch heißt? Eines fällt auf: Es waren vor allem öffentliche Stellen oder Unternehmen im Einfluss des Staates, die mit Geld herumgeworfen haben. Der eine wollte dem Minister wohl einen Gefallen tun, der andere dachte, es wäre ja eh nur Steuergeld, das da verteilt wird. So ging es zu unter Schwarz-Blau nach dem Jahr 2000, ähnliche Skandale sind aber auch aus früheren Jahren und anderen Regierungskonstellationen der 2. Republik bekannt.

Deshalb wissen wir auch, dass moralische Appelle gar nichts nützen. Der frühere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger (1915-2000) ging mit seiner Forderung, die "Sümpfe und sauren Wiesen trockenzulegen" zwar in den Zitatenschatz unserer Republik ein, aber vom Rückgang der Korruption nach diesem Aufruf ist nichts bekannt. Dazu kommt, dass es kaum noch moralische Autoritäten im Land gibt. Die Leistungen unserer Regierung machen auch keinen Mut. Von den Schulen über die Unis bis zum Bundesheer wird viel gestritten und so gut wie nichts erledigt.

Also sollten wieder einmal die Sozialpartner ran. Von den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind keine großen Skandale bekannt - der ÖGB hat die Krise seiner Bank, der Bawag, gut überlebt. Und wann immer in den letzten Jahren vernünftige Lösungen gesucht wurden, haben die Sozialpartner mit viel Gefühl für Verantwortung und die Realitäten des Lebens gehandelt.

Die Rot-Weiß-Rot-Card für Zuwanderer hat das Thema jenseits der Emotionen behandelt, durch die Regelungen zur Kurzarbeit blieb die Arbeitslosigkeit auch in der Krise relativ niedrig, und die Lohn- und Gehaltsverhandlungen verlaufen regelmäßig recht unspektakulär, zum beiderseitigen Vorteil. Im Gegensatz zur Regierung reden die Sozialpartner miteinander statt übereinander.

Wenn die dringend notwendige Reform unseres Bildungssystems funktionieren soll, wird man an den Kammern nicht vorbeikommen. Sie sind schließlich auch demokratisch legitimiert. Und im derzeitigen Zustand der Republik ist Gefahr im Verzug.

