SPÖ Prettner: Kärntner Lithium muss Kärnten zu Gute kommen

ÖVP Martinz und FPK Dörfler müssen sicher stellen, dass "Gold der Zukunft" nicht verschleudert wird

Klagenfurt (OTS) - Zu aktuellen Medienberichten betreffend die Kärntner Lithium Vorkommen hält SPÖ Energie- und Umweltreferentin LR Beate Prettner fest: "Das Kärntner Lithium und der daraus zu erwirtschaftende Profit muss Kärnten zu Gute kommen - ein Ausverkauf des wertvollen Rohstoffes wäre kontraproduktiv". In diesem Zusammenhang hofft Prettner auf ein baldiges Einschreiten des ÖVP Wirtschaftsreferenten Martinz und des FPK Technologiereferenten Dörfler, die in ihren Zuständigkeiten und im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten alles Notwendige unternehmen müssen, um einen Ausverkauf des wertvollen Rohstoffes zu verhindern. "In einer gemeinsamen Kraftanstrengung muss sicher gestellt werden, dass unser "Gold der Zukunft" nicht leichtfertig verschleudert wird", schließt Prettner.

(Schluss)

