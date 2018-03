Sportminister Darabos gratuliert Anna Fenninger zu WM-Titel in der Kombination

Wien (OTS/BMLVS) - Der Erfolgslauf unserer Schiläuferinnen und Skiläufer geht weiter! Die 21-jährige Salzburgerin Anna Fenninger gewann bei der 41. Alpinen Skiweltmeisterschaft in Garmisch die Goldmedaille in der Kombination.

Sportminister Norbert Darabos zeigt sich beeindruckt: "Anna Fenninger hat nach einer guten Abfahrtsleistung mit einer beherzten Slalomfahrt alle Favoritinnen überrascht und verdienter Weise die Goldmedaille geholt. Ich gratuliere herzlich zu dieser großartigen Leistung. Als Bundesminister für Landesverteidigung und Sport freue ich besonders darüber, dass die neue Weltmeisterin als Heeressportlerin im HLSZ Salzburg tätig ist.", so Darabos.

