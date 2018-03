Josef Pröll gratuliert Anna Fenninger zur Goldmedaille in der Damen-Superkombination

Wien, 11. Februar 2011 (ÖVP-PD) "Mit ihren zwei herausragenden Leistungen in Abfahrt und Slalom in der heutigen Damen-Superkombination in Garmisch-Partenkirchen hat Anna Fenninger ein spannendes Rennen für Österreich entschieden und damit den Triumpfzug des österreichisches Ski-Teams fortgesetzt", gratuliert ÖVP-Bundesparteiobmann Finanzminister Josef Pröll der 22-jährigen Salzburgerin zum Gewinn der WM-Goldmedaille. "Ganz Österreich freut sich mit ihr! Anna Fenningers Leistungen sind ein motivierendes Beispiel, dass Leistungsbereitschaft, harte Arbeit und Ehrgeiz zum Erfolg führen", so Pröll abschließend. ****

