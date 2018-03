FPÖ-Mühlwerth: Prammer führt Parlament wie eine Feudalherrin

Frauentag - Parteien ausgeladen

Wien (OTS) - Traditioneller Weise finde im Parlament anlässlich

des Internationalen Frauentags am 8. März eine Veranstaltung statt, zu der auch die Frauensprecherinnen der im Parlament vertretenen Parteien eingeladen worden seien, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. "Heuer hat Prammer den anderen Parteien keinerlei Möglichkeit gegeben sich zu präsentieren und gebärdet sich wie eine Feudalherrin im Mittelalter", kritisierte die Bundesobfrau der "Initiative Freiheitlicher Frauen" und Fraktionsvorsitzende der freiheitlichen Bundesräte Monika Mühlwerth.

Zwar hätten in der Vergangenheit die Frauensprecherinnen der anderen Parteien nur als Staffage einer reinen SPÖ-Veranstaltung mit handverlesen, der SPÖ zumindest nahestehenden, Gästen gedient, aber dennoch durch die in der Säulenhalle aufgestellten Info-Stände ihre jeweilige Linie in der Frauenpolitik vertreten können, so Mühlwerth.

Heuer habe sich Prammer jedoch etwas Besonderes einfallen lassen: Es dürfen zwar einzelne Institutionen ihre Informationsstände aufstellen, nicht aber die Parteien. "Das hat bei allen Frauensprecherinnen zu Recht helle Empörung hervorgerufen", so Mühlwerth. Damit degradiere Prammer ausgerechnet den 100. Frauentag zu einer reinen parteipolitischen SPÖ-Veranstaltung, kritisierte Mühlwerth, die Prammer daran erinnerte, dass außer der immer kleiner werdenden SPÖ, auch noch andere Parteien im Parlament vertreten seien.

Prammer zeige einmal mehr das wahre Gesicht der SPÖ: "Ihr gehört der Staat und wie eine Feudalherrin gewährt sie gnadenhalber die eine oder andere Zuwendung", fasste Mühlwerth das Amtsverständnis der Nationalratspräsidentin zusammen. "Prammer und dem Rest der SPÖ wäre es dringend angeraten, Demokratieseminare mit abschließender Prüfung zu besuchen, um zu erkennen, was Demokratie ist. Das, was die Nationalratspräsidentin macht, ist es jedenfalls nicht", so Mühlwerth.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at