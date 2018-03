"Jaspowa & Fischerei" und "absolut allrad" 2011:

Startschuss für Jäger, Fischer und Off-Road-Fans

Mwsse Wien (OTS) - Messe Wien wird von 11. bis 13. Februar 2011

zum Jagdrevier +++ Rund 150 Aussteller aus dem In- und Ausland stellen ihre Neuheiten vor +++ Umfangreiches Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen +++ Alles rund um die Faszination der Jagd -NEU: Nachtsichtparcours und Sonderschau Krähenlockjagd +++ Alles Wissenswerte für moderne Petrijünger - NEU: Workshopstraße und Fischereiforum in Halle D mit spannendem Programm +++ Erfahrungsaustausch und viele nützliche Tipps +++ "absolut allrad" zeigt die Vielfalt der Allradwelt +++

In diesen Tagen geht in der Messe Wien das Messe-Highlight für Jäger, Fischer und Fans von Allradfahrzeugen über die Bühne: Die "Jaspowa & Fischerei" und "absolut allrad", die beiden Publikumsmessen für Jäger, Fischer und Off-Road-Freunde, finden von 11. bis 13. Februar 2011 in den Hallen C und D der Messe Wien statt.

"Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Jaspowa & Fischerei und die absolut allrad sind als Fixtermin für Jäger, Fischer und Naturbegeisterte in den Einzugsgebieten Wien, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland und in den Nachbarstaaten im Donauraum bestens etabliert", sagt Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien. "Die Jaspowa & Fischerei ist der führende Branchentreff in Ostösterreich mit Ausstrahlung in die Nachbarstaaten im Donauraum, aus denen wir auch heuer zahlreiche interessierte Besucher in der Messe Wien erwarten." Gernot Blaikner, themenverantwortlicher Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions, ergänzt: "Die absolut allrad bietet mit der Präsentation der neuesten Allrad-, Gelände- und Jagdfahrzeuge die perfekte Ergänzung, und schafft damit einen Zusatznutzen für Aussteller wie Besucher."

Alles rund um die Faszination der Jagd -

NEU: Nachtsichtparcours und Sonderschau Krähenlockjagd

Als absolutes Highlight gibt es erstmals einen Nachtsichtparcours, auf dem interessierte Besucher die neuesten Nachtsichtgeräte testen können, sowie eine Sonderschau rund um die Krähenlockjagd. Das Erlebnis der Jagd präsentiert sich bei der "Jaspowa & Fischerei" in all seinen Facetten und hält für die Besucher auch eine Vielfalt an Test- und Actionmöglichkeiten bereit: In der Lebenden Werkstatt und Büchsenmacherei (Halle D, Stand D0602) werden traditionelles Handwerk und technische Innovationen, Präzision und Kreativität bei der Arbeit mit Hölzern und Stahl gezeigt. Beim Bogenschießen (Halle D, Stand D0634) besteht die Möglichkeit, die eigene Zielsicherheit zu testen und tolle Preise zu gewinnen. Weitere Schwerpunkte für Jäger bilden die Entwicklung der Jagdwaffenherstellung, Jagd- und Gebrauchshunde, Jagdbrauchtum und Jagdmuseum, Jagdhornbläser, Waldpädagogik mit einem Naturlehrpfad für die jüngsten Messebesucher, eine Trophäen- und Präparateschau sowie das Jagdkino mit aktuellen Jagdfilmen aus der ganzen Welt, interessanten Vorträgen und Diskussionen.

Alles Wissenswerte für moderne Petrijünger -

NEU: Workshopstraße und Fischereiforum in Halle D

mit spannendem Programm

Die besten Methoden und unwiderstehlichsten Köder für zahlreiche Fischarten, Neuigkeiten rund um Ausrüstung und Technik, und die direkte Beratung durch Experten liefert die "Jaspowa & Fischerei" 2011 für passionierte Fischer. Die Fischerei-Info-Meile in Halle D bietet spannende Neuerungen: An der "Workshopstraße" (Halle D, Stand D0316-D0322) sind Tipps und Tricks rund um Wallerhölzer und Fliegenbinden einzuholen. Im "Universum der Fische" (Halle D, Stand D0216) werden Fischpräparate gezeigt, die zum Teil noch nie auf einer Messe zu sehen waren - darunter Tiefseefische, Antarktisfische und ein Quastenflosser. Der Österreichische Castingverband (Halle D, Stand D0218) präsentiert erstmals alles rund um das Thema Casting und Castingsport, und am Fliegenfischerpool (Halle D, Stand D0319) können Flyfishing-Präsentationen bestaunt und die neuesten Geräte ausprobiert werden. Interessante Vorträge rund um das Fischen sind im Fischereiforum (Halle D, Stand D0319) zu hören.

"absolut allrad": Die neuesten Automodelle für das Gelände

Bei der zugleich stattfindenden "absolut allrad" werden all jene informiert, die auch abseits gepflasterter Straßen mit motorisiertem Untersatz unterwegs sind. Die renommiertesten Hersteller präsentieren bewährte und neue Modelle in einem Überblick - zu sehen sind Allrad-und Offroad-Fahrzeuge.

So präsentiert Toyota Frey sechs Allrad-Modelle, darunter drei Landcruiser (3,0 300 D-4D 3-Premium, 3,0 300 D-4D 5-Premium und V8 D-4D), einen RAV4 (2,2 D-4D 4WD Elegance) sowie zwei Hilux-Modelle (2,5 D-4D X-Cab Country und 2,5 D-4D DC City). Der Aussteller Green Cart/Cetra Trading stellt auf der Messe das Elektrofahrzeug "Country 4x4" vor.

Mitsubishi zeigt ein neues Outlander-Modell (2,2 DI-D AWCS mit 177 PS), den neuen ASX 1,8 DI-D AWCS mit 150 PS, den Pajero 3,2 DI-D Super Select 4WD (kz. Radstand mit Automatik & 200 PS) und den L200 Pick Up 2,5 DI-D Easy Select 4WD mit 178 PS. Zu sehen sind auch Fahrzeuge von Chrysler, Nutzfahrzeuge von VW, der Landrover GW Defender 110 SW "G4", ein Oldtimergeländewagen, ein modernes Quad und diverses Offroad-Zubehör sowie spezielle Jagdausstattungen der Geländefahrzeuge.

"Die Jaspowa & Fischerei und absolut allrad 2011 bieten im Duo eine Palette an Wissenswertem für den Jäger und Fischer sowie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Mitmachen und Ausprobieren", fasst Messeleiterin Andrea Zöchling zusammen.

Die Öffnungszeiten von "Jaspowa & Fischerei" und "absolut allrad" Die "Jaspowa & Fischerei" und die "absolut allrad" sind am Freitag, 11. und Samstag, 12. Februar 2011 jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 13. Februar von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Alle Details und Informationen zur Messe sind stets aktuell unter www.jaspowa.at und www.absolutallradwien.at nachzulesen. (+++)

