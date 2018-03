Küberl: Verschärftes Bettelverbot hilft niemandem aus der Armut

Caritaspräsident: "Generell zu verbieten, dass ein Mensch einen anderen um eine milde Gabe bittet, halte ich nicht für kulturellen Fortschritt"

Graz, 10.02.11 (KAP) "Es geht niemand freiwillig betteln. Es ist nichts, was erstrebenswert ist, sondern eine nüchterne Notwendigkeit, die aus der Armut entstehen kann." Daher erwartet der steirische Caritasdirektor und Präsident der Caritas Österreich, Franz Küberl, auch keine positiven Veränderungen, "wenn man das strengste Bettelverbot Österreichs noch einmal um hundert Prozent verschärft". Sollte am kommenden Dienstag im Steiermärkischen Landtag ein totales Bettelverbot tatsächlich beschlossen werden, sei eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof - wie sie etwa der Grazer Vinzi-Pfarrer Wolfgang Pucher angekündigt hatte - "die logische Antwort", erklärte Küberl am Freitag im "Kathpress"-Gespräch.

Der Caritaspräsident erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den Entscheid des Verfassungsgerichtshofs zur Aufhebung des Bettelverbots im oststeirischen Fürstenfeld im Jahr 2007. Küberl äußerte "vollkommenes Unverständnis" für die am Mittwoch im zuständigen Unterausschuss des Landtags paktierte Verschärfung des Bettelverbots: "Ich weiß nicht, wem das dienen soll, welche Menschen damit von Armut befreit werden oder welche Menschen mehr Himmel auf Erden verspüren."

Es gebe bereits "sehr strenge Regelungen" in der Steiermark. Dabei seien Verbote z.B. für gewerbsmäßiges oder aggressives Betteln sowie Betteln von Kindern zwar "einsichtig" und "nachvollziehbar". "Aber generell zu verbieten, dass ein Mensch einen anderen um eine milde Gabe bittet, halte ich nicht für einen kulturellen Fortschritt", betonte Küberl gegenüber "Kathpress".

Unterdessen haben sich Gegner des geplanten totalen Bettelverbots zu einer Plattform zusammengeschlossen und rufen für Samstag, 11 Uhr, zu einer Protestaktion vor das Landhaus in Graz. Wer nicht persönlich an der Protestaktion teilnehmen kann, kann sich auch per Unterstützungsmail an gegenbettelverbot @ gmail.com beteiligen.

