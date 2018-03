Vatikan: Zahl der Priester steigt, aber in Europa deutlicher Rückgang

Vatikanstadt, 11.02.11 (KAP) Die Zahl der katholischen Priester ist von 1999 bis 2009 weltweit um 1,4 Prozent gestiegen, in Europa ging sie jedoch um neun Prozent zurück: Das geht aus dem aktuellen Statistischen Jahrbuch der Katholischen Kirche hervor, aus dem die Vatikanzeitung "Osservatore Romano" am Freitag vorab zitierte.

Im Jahr 2009 gab es demnach weltweit 410.593 Priester, 2008 waren es 1.427 weniger. Von den Priestern gehören 275.542 dem Weltklerus an, 135.051 sind Ordenspriester. Das Wachstum des Weltklerus betrug in diesem Zeitraum vier Prozent; die Ordenspriester verzeichneten dementgegen einen Rückgang um 3,5 Prozent.

Die Entwicklungen weisen in den Kontinenten erhebliche Unterschiede auf. In Nordamerika sank die Zahl der Weltpriester von 1999 bis 2009 um sieben Prozent, die der Ordenspriester um 21 Prozent. In Europa gab es insgesamt neun Prozent weniger Priester. In Ozeanien war ein Rückgang von 4,6 Prozent zu verzeichnen.

Afrika und Asien hingegen wiesen mit 38,5 Prozent beziehungsweise 30,5 Prozent kräftige Zuwächse auf. Auch in Lateinamerika ist ein Anstieg zu beobachten. Die Zahl der Ordenspriester ging jedoch auch auf diesen Kontinenten zurück.

