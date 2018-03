Schwerpunkt Radiologie: Neue Horizonte für die Krebsbehandlung in Österreich

Anlässlich des Todestages von Wilhelm Conrad Röntgen feierte die Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) gestern den Ersten Europäischen Röntgentag.

Wien (OTS) - Die Zahlen sprechen leider für sich: nach Herz-Kreislauferkrankungen (ca. 44%) stellt Krebs (ca. 25%) die zweithäufigste Todesursache dar. 37.000 Österreicher erkranken jährlich an Krebs - bei den Frauen sind die häufigsten Krebsarten Brust-, gefolgt von Dickdarm- und Gebärmutter-Krebs, bei den Männern Prostata- gefolgt von Darm- und Lungenkrebs.

Bei der Erkennung und Behandlung von Krebs ist ein Team aus mehreren medizinischen Fachleuten von Nöten, um jeden Aspekt der Erkrankung zu berücksichtigen. Ein Radiologie ist immer Teil dieser Ärztegruppe, da er die Grundsteine für diese Planungen legt: Bilder aus radiologischen Untersuchungen, die nicht nur das Körperinnere, sondern mittlerweile sogar die einzelne Tumor-Zelle und ihre Stoffwechselfunktionen darstellen können - so wird eine individuell angepasste Therapie für jeden Patienten ermöglicht. Innerhalb der Radiologie sind daher die onkologische und die molekulare Bildgebung stets aktuelle Forschungs-Hot Spots.

Interdisziplinäres Arbeiten ein Muss

Der interdisziplinäre Ansatz in der Behandlung von Krebspatienten ist in Österreich vorhanden und wird auch gesetzlich vorangetrieben, vor allem in der Planung von Krebszentren. Beispielhaft dafür ist die Definition und Umsetzung von so genannten Brustgesundheitszentren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Onkologen, Chirurgen, Radiologen und anderen Fachvertretern ist essentiell und wird in den verschiedensten radiologischen Abteilungen täglich gelebt.

"Wissen über den Einsatz und die Wertigkeit der Geräte und Wissen über das Organ definieren letztendlich die Qualität eines Radiologen", sagt Univ. Prof. Thomas Helbich von der Universitätsklinik für Radiodiagnostik an der Medizinischen Universität Wien. Da ein ganzheitlicher Ansatz nötig ist, schließt gerade die onkologische Bildgebung mit der Subsumierung von Wissen über Organe und Gerätetechnik diesen so wichtigen Kreis in der Radiologie.

Krebs nicht nur darstellen, sondern verstehen

"Die onkologische Bildgebung fokussiert auf die rechtzeitige Erkennung von Krebs, die genaue Charakterisierung von gut- und bösartigen Tumoren, die Wahl der Therapie, das Monitoring während einer Krebstherapie bzw. die Nachsorge", erklärt Helbich, der auch Inhaber der neuen Professur für Molekulare Bildgebung an der MedUniWien ist. Dabei werden die verschiedensten bildgebenden Verfahren (konventionelles Röntgen, Ultraschall, CT, MRT und nuklearmedizinische Verfahren) eingesetzt. "In Anbetracht der Komplexität in der Entstehung von Krebs zeigt sich, dass eine Methode für die oben genannten Aufgaben nicht reicht - dementsprechend ist die kombinierte Anwendung von hochsensitiven Verfahren notwendig", erklärt der Experte.

Molekulare Bildgebung als Schlüssel

Die molekulare Bildgebung, das heißt die Bildgebung auf Zell-Ebene, spielt hier eine wichtige Rolle: die neuen Einsichten in die Tumorbiologie schaffen für die klinische Praxis großen Nutzen. "Dabei werden mehrere für die Entwicklung von Krebsarten verantwortliche Mechanismen dargestellt, wie z.B. die Entstehung der Blut- und Sauerstoffversorgung, Gewebswachstum und Stoffwechselprozesse der Tumorzellen", so Helbich.

Neue kombinierte Verfahren aus der Radiologie und der Nuklearmedizin schaffen neue Horizonte, wie etwa die Kombination aus PET (Positronen-Emissions-Tomographie) mit CT (Computer-Tomographie) oder MRT (Magnetresonanz-Tomographie): hier wird mittels eines "Tracer" (eine markierte Substanz), der intravenös verabreicht wird, die Verteilung desselben im Körper sichtbar gemacht und so chemische und physiologische Funktionen des Organismus dargestellt (funktionelle Bildgebung). Der Terminus "onkologische Bildgebung" ist relativ neu, beschreibt aber treffend das, was täglich Radiologen und Nuklearmediziner seit Jahren tun.

Entwicklungen zwar schnell, aber noch nicht flächendeckend einsetzbar

Die Entwicklung neuer Kontrastmittel und Tracer ist schnell, die Anwendungsgebiete sind groß, die Zulassungsverfahren jedoch manchmal kompliziert - dennoch tut sich auf diesem Gebiet sehr viel: "Die Implementierung in den klinischen Alltag hat bereits begonnen - so werden diese neuen Verfahren in der Dickdarmkrebs- bzw. Lymphknoten-und Harnblasentumor-Diagnostik eingesetzt. Mit einem Wort: die molekulare Bildgebung wird zum integralen Bestandteil der onkologischen Bildgebung", unterstreicht der Spezialist.

Dennoch darf man noch nicht alle neuen Erkenntnisse als selbstverständlich sehen, die flächendeckende Nutzung bedarf noch etwas Arbeit: neueste Methoden, Kontrastmittel und computergesteuerte Messverfahren werden relativ rasch in den klinischen Alltag umgesetzt, jedoch muss vorher an Studien überprüft werden, dass die neue Methode auch das hält, was sie verspricht. Die österreichischen Spitäler sind auch in Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich gut mit radiologischem Equipment ausgestattet, doch "wenn wir in Österreich eine Zweiklassenmedizin verhindern wollen, brauchen wir sicherlich mehr MRT bzw. PET-CT und PET-MRT Geräte", stellt Helbich klar.

Vorsorgeprogramme: Österreich Schlusslicht?

Krebs-Vorsorge meint eigentlich Krebs-Früherkennung - am besten in einem Stadium, wo man einfach und ohne Folgeschäden behandeln kann, und wo der Tumor noch keine Metastasen gestreut hat. In Österreich werden Vorsorgeprogramme von den verschiedensten Krankenkassen auf freiwilliger Basis angeboten. Organisierte Programme mit verpflichtender Teilnahme und adäquater Datenerfassung gibt es in Österreich derzeit aber nicht: "Bezüglich Krebs-Screening-Programmen gehört Österreich leider zu den Schlusslichtern innerhalb der EU", meint Helbich.

Über die Etablierung eines Brustkrebs-Screenings wird seit mehr als 10 Jahren diskutiert, im selben Zeitraum haben andere Länder Programme bereits erfolgreich implementiert. "Die Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) steht der Implementierung eines Brustkrebs-Screening-Programmes immer offen gegenüber - jedoch sollte man aus den Fehlern früherer Programme lernen. In den letzten 25 Jahren hat sich gezeigt, dass die Wertigkeit des Ultraschalls im Brustkrebs-Screening nicht unterschätzt werden darf", meint Helbich.

Europa-weite Initiative

Koordiniert durch die europäische Dachgesellschaft ESR (European Society of Radiology), feierten am 10. Februar 2011 radiologische Gesellschaften aus 19 Nationen den "First European Day of Radiology". In dieser - bisher einzigartigen - Aktion haben diverse Veranstaltungen und abgestimmte Presse-Aussendungen den Stellenwert der Radiologie in der modernen Medizin für die Öffentlichkeit verdeutlicht; ihre vielfältigen Beiträge zu Erkennung, Therapie und Genesung bei verschiedensten Krankheiten und Verletzungen wurden dabei ins Rampenlicht gestellt.

