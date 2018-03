Schwentner: Andritz AG-Engagement bei umstrittenen Mega-Kraftwerk unverantwortlich

Grüne fordern Kriterienkatalog für "verantwortliches Handeln" von Unternehmen

Wien (OTS) - "Angesichts des heute bekannt gewordenen Großauftrags der Andritz AG für das massiv umstrittene Staudamm-Projekt Belo Monte, stellt sich die Frage, wie man gesellschaftlich verantwortliches Handeln von Unternehmen (CSR) wie dem steirischen Anlagenbauer überhaupt noch ernst nehmen kann," sagt Judith Schwentner, entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen.

Das im Amazonasgebiet Brasiliens geplante drittgrößte Staudammprojekt der Welt ist seit Jahren aufgrund seiner dramatischen Auswirkungen auf die einzigartige Natur und die indigene Bevölkerung am Xingu-Fluss extrem umstritten und wurde unter Missachtung internationaler Konventionen und der brasilianischen Verfassung durchgepeitscht. Im letzten Jahr erhielt der austro-brasilianische Bischof Erwin Kräutler in Stockholm aufgrund seines mutigen Einsatzes gegen das Mega-Kraftwerk Belo Monte mit dem Alternativ-Nobelpreis geehrt. "Die nun besiegelte Beteiligung am Projekt zeigt, dass die Andritz AG sämtliche Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmenspolitik zugunsten des Profits über Bord wirft", so Schwentner. "Corporate Social Responsibility (CSR) verkommt so immer mehr zum reinen PR-Gag."

"Die Andritz AG stellt damit seine Mitgliedschaft bei der Unternehmensplattform respACT erneut massiv in Frage. Soziale und ökologische Verantwortung sind maßgebende Kriterien, daher sollte sich Andritz dringend einen Austritt aus der Plattform überlegen." Damit wird erneut deutlich, dass es einheitliche Kriterien für all jene Unternehmen geben muss, die CSR betreiben wollen. "Nur durch Schaffung eines verbindlichen CSR-Kriterienkatalogs und einer einheitlichen Zertifizierung durch objektive Stellen unter Einbeziehung der Stakeholder wird sichergestellt, dass dort wo CSR draufsteht, auch CSR drin ist", so Schwentner. Ansonsten bestehe große Gefahr, dass CSR zum hohlen Marketinginstrument ohne wirkliche Inhalte verkomme.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at