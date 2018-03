Deutschland, Frankreich und Spanien bekommen Travelzoo Local Deals(TM) zum Valentinstag

London (ots/PRNewswire) - Travelzoo , ein weltweit

tätiges Internet-Medienunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass die Reichweite von Local Deals in Europa ausgeweitet wird : Der Service wurde in den vergangenen zwei Wochen in Deutschland und Spanien eingeführt, Frankreich wird demnächst folgen.

Travelzoo(R) verfügt bereits über eine gesamte Reichweite von 4,6 Millionen Abonnenten in Europa; 2,3 Millionen von ihnen leben in diesen drei Ländern und weitere 2,3 Millionen in Grossbritannien. Travelzoo Local Deals(TM) ist ein neuer Service, durch den Travelzoo-Abonnenten über herausragende Angebote aus ihrer Stadt informiert werden.

Den ersten Local Deal hat Travelzoo am 25. Januar in Barcelona, Spanien, veröffentlicht, gefolgt von München, Deutschland, am 03. Februar. Dies sind die beiden ersten nicht englischsprachigen Städte, in denen der Service angeboten wird. Als nächste Stadt steht Paris auf dem Plan. Diese Markteinführungen folgen dem erfolgreichen Start von Travelzoo Local Deals in 30 US-amerikanischen Städten sowie in London und Manchester in Grossbritannien.

Seit der Einführung in London, Anfang Dezember, hat Travelzoo 18 Local Deals in Europa veröffentlicht. Durch diese Angebote haben Travelzoo-Abonnenten 18.000 Gutscheine erworben und so 1,8 Millionen Euro bei Angeboten aus Ihrer Stadt gespart.

Melanie Bower, Vice President, Entertainment and Local Deals, Europe, dazu: "Unsere 4,6 Millionen Abonnenten in Europa haben Travelzoos Local Deals schnell angenommen. Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit der Anzahl der verkauften Gutscheine als auch mit dem Feedback unserer Abonnenten, die insbesondere die Qualität der Anbieter schätzen, mit denen wir arbeiten. Diese Angebote sind eine tolle Ergänzung zu unseren bestehenden Reise- und Entertainmentangeboten und passen hervorragend zu unserer Marke."

Zu den ersten Angeboten in Deutschland und Spanien gehörten ein Menü für zwei Personen in einem mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant in Barcelona für 69 EUR, ein 2-Stunden-Verwöhnerlebnis in einem Luxus-Spa in Barcelona für 39 EUR und ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem Münchner Top-Restaurant für 65 EUR.

Travelzoo wendet auch bei Local Deals die sorgfältige Selektion der Anbieter an und folgt demselben anspruchsvollen Qualitätsprozess, für den Travelzoo bekannt ist. Diese Vorgehensweise hebt Travelzoo klar als qualitativ hochwertigen Anbieter von Reise- und Entertainmentangeboten dieser Art hervor.

Die aktuellen Local Deals finden Sie auf:

Über Travelzoo

Travelzoo Inc. ist ein weltweit agierendes Internet-Medienunternehmen. Mit 22 Millionen Abonnenten in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum und weltweit 24 Büros, publiziert Travelzoo(R) Angebote von über 2.000 Reise- und Entertainment-Anbietern. Die Experten bei Travelzoo recherchieren und testen die Angebote im Hinblick auf Preis, Verfügbarkeit und ihre Qualität, um den Abonnenten die besten Angebote präsentieren zu können. Im Asien-Pazifik-Raum agiert Travelzoo unabhängig und wird von Travelzoo (Asia) Ltd. und Travelzoo Japan KK im Rahmen eines Lizenzvertrages mit Travelzoo Inc. betrieben.

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen gemäss der Definition der Wertpapier-Gesetzgebung der Vereinigten Staaten (Section 27A des Securities Act von 1933 sowie Section 21E des Securities and Exchange Act von 1934). Zu diesen in die Zukunft gerichtete Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Plänen, Zielen, Erwartungen, Perspektiven und Absichten, Märkten, in denen wir operieren sowie sonstige Aussagen aus dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind in dieser Pressemitteilung im Allgemeinen an Worten wie "erwarten", "vorhersagen", "projizieren", "vorwegnehmen", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anstreben" sowie ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Travelzoo Managements wider. In die Zukunft gerichtete Aussagen bieten keine Gewähr für zukünftige Leistungen und schliessen Risiken und Ungewissheiten mit ein. Aufgrund einer Reihe von Faktoren könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen und Entwicklungen abweichen. Wir können keine zukünftigen Geschäftsverläufe, Leistungen und Erfolge garantieren. Travelzoo übernimmt keinerlei

Rückfragen & Kontakt:

