"Aus dem Rahmen" am 15. Februar um 19:45 Uhr auf TW1 - Karl Hohenlohe auf Museumsexpedition im Kunsthaus Bregenz

Wien (OTS) - Beim Besuch im Kunsthaus Bregenz trifft Karl

Hohenlohe u. a. den Direktor des Museums Yilmaz Dziewior sowie den Kurator Rudolf Sagmeister.

712 Glasschindeln mit jeweils 252 Kilo. Bevor Karl Hohenlohe das Kunsthaus Bregenz betritt, sticht ihm die prachtvolle Glasfassade des Gebäudes ins Auge. "Das Kunsthaus spielt alle Stückln", meint der Moderator zu Markus Unterkircher, dem Technischen Leiter des Hauses. Er hat den hohen Besuch aus Wien in Empfang genommen und ihm u.a. verraten, welche faszinierenden Auswirkungen Regenwetter oder Sonnenschein auf die Fassade des Hauses haben. Aufgrund der optimalen Positionierung im Licht des Bodensees wirkt das Kunsthaus in jedem Fall wie ein Leuchtkörper. Der Schweizer Architekt Peter Zumthor hat hier ganze Arbeit geleistet.

Was ist ein Archiv? Diese Frage versucht das Kunsthaus Bregenz in Kooperation mit dem niederländischen Van Abbemuseum in Eindhoven in der Ausstellung "Living Archives" zu beantworten. Ausgangspunkt bildet ein aktueller Diskurs über zeitgenössische Museumspraktiken, der u.a. die große Bedeutung von Archiven und Sammlungen in den Vordergrund rückt. Davon hat auch Kunstliebhaber Karl Hohenlohe Wind bekommen und sich beim Direktor des Hauses Yilmaz Dziewior genauestens informiert. Gemeinsam spazieren sie durch die Ausstellungsräume und bewundern das eine oder andere Kunstwerk. Anhand eines Gemäldes des Künstlers Francis Bacon lässt sich der Moderator das Prinzip der Ausstellung erklären. Den Besuchern soll quasi ein "Blick hinter die Kulissen" ermöglicht werden, verrät Dziewior.

Im Laufe der Sendung plaudern die beiden Herren aber auch über die in Seoul geborene Künstlerin Haegue Yang, deren Ausstellung "Arrivals" ebenfalls gerade im Kunsthaus zu bestaunen ist. "33 neue Skulpturen hat die Künstlerin eigens für das Kunsthaus entworfen", weiß der Direktor. Und: "Die Objekte vermitteln das Gefühl, als seien sie im Kunsthaus angekommen." Auch der Moderator scheint angekommen zu sein: "In diesem Raum fühlt man sich sofort wohl." Das liege laut Dziewior aber auch daran, dass die einzelnen Figuren sehr erzählerisch wirken.

Die komplexen, in ihrer atmosphärischen Verdichtung poetisch und konzeptuell zugleich erscheinenden Installationen, Skulpturen, Objekte, Fotografien, Videos und Diaprojektionen der Künstlerin entziehen sich einer eindeutigen Interpretation. Das Werk von Haegue Yang besticht aufgrund seiner Mehrdeutigkeit, die sowohl in der Konzeptkunst der 1960er bis 1970er Jahre verwurzelt ist als auch aktuelle theoretische Diskurse aufgreift.

Für "Aus dem Rahmen" besucht Karl Hohenlohe auch den Kurator des Kunsthauses Dr. Rudolf Sagmeister. Er hat die Entstehung des Gebäudes von Beginn an miterlebt und weiß somit auch, dass die außergewöhnliche Architektur anfangs mit heftigen Kritiken bombardiert wurde: "Man solle doch gleich ein Parkhaus machen, denn das sei eine Geldverschwendung." Die unzähligen Auszeichnungen, die dem Kunsthaus allerdings entgegengebracht wurden, ließen derartige Aussagen bald im Nebel verschwinden.

Journalist und Moderator Karl Hohenlohe präsentiert in dem halbstündigen Format "Aus dem Rahmen" jeweils eines der über 800 Museen unseres Landes - von Blockbustern wie Albertina und Kunsthaus bis hin zu skurrilen Geheimtipps wie Feuerwehr- oder Bestattungsmuseum. Durch Karl Hohenlohes einzigartigen Interviewstil, seine Liebe zum Detail und sein enormes Wissen im Bereich Kunstgeschichte erweckt er nicht nur die Gemälde zum Leben, sondern zeigt auch die Symbiose zwischen Kunstwerken und den Menschen, die tagtäglich mit ihnen arbeiten.

