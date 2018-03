WKÖ-Pollirer: Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung bedauerlich

Wirtschaft fordert minimale Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung ein

Wien (OTS/PWK092) - Die Bundessparte Information und Consulting

der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) appelliert an die Bundesregierung bei der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung zu einer zurückhaltenden Vorgehensweise. Vor dem Hintergrund einer bevorstehenden Bußgeldzahlung an die EU erscheint mittlerweile eine Umsetzung der Richtlinie in Österreich unumgänglich.

Dass die Kommission trotz verbreiteter Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung in den EU-Mitgliedstaaten die formale Umsetzung der Richtlinie vorantreibt, ist für Hans-Jürgen Pollirer, Obmann der Bundessparte Information und Consulting, bedauerlich: "Die EU Kommission plant ohnehin eine Evaluierung und Überarbeitung der Richtlinie im Jahr 2011. Es ist sehr zu begrüßen, dass das BMVIT alle Möglichkeiten bisher ausgeschöpft hat, von der Umsetzung abzusehen. Denn auch auf der europäischen Ebene ist die Diskussion noch lange nicht vorbei", zeigt sich Pollirer jedenfalls über die bisherige zurückhaltende Vorgehensweise in Österreich erfreut.

Aus Sicht der Wirtschaft müssen folgende Kriterien weiterhin berücksichtigt werden: Beauskunftung der Vorratsdaten nur für schwere Straftaten, Richtervorbehalt im Falle der Anforderung der Vorratsdaten und voller Kostenersatz der notwendigen Investitionen. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vorratsdatenspeicherung vor dem Hintergrund der Terrorattentate in Madrid und London erarbeitet wurde. Für Bagatelldelikte war die Regelung nie gedacht", warnt Pollirer vor einer Ausweitung des Zugriffs auf den sensiblen Datenpool.

Der Kostenersatz ist für Pollirer selbstredend: "Die Unternehmen benötigen diesen umfassenden Datenfriedhof nicht. Im Gegenteil:

Netzbetreibern wäre ein Zugriff auf den technisch abgesonderten Datenpool für eigene Zwecke nach dem derzeitigen Entwurf ausdrücklich untersagt". Dass die Kosten für die technische Implementierung, der Aufrechterhaltung der Systeme und die laufenden Beauskunftungen von der öffentlichen Hand zu tragen sind, ergibt sich aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu den Überwachungskosten in der Strafverfolgung.

"Wir werden die Umsetzung vor dem Hintergrund des Rechtsschutzgedankens und der Fairness genau beobachten", stellt Pollirer abschließend fest. (AC)

