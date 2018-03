Österreich-Werbung im Süden Indiens Hafenstadt Chennai bildet Abschluss des Delegationsprogramms

Chennai (PK) - Zum Abschluss ihrer Indienreise statten die österreichische ParlamentarierInnen der Küstenstadt Chennai im Süden des Landes einen Besuch ab. Neben Gesprächen mit führenden politischen Repräsentanten steht hier die Werbung für den Wirtschaftsstandort Österreich im Vordergrund.

Politische und wirtschaftliche Kontakte bestimmen das Besuchsprogramm, das eine österreichische Parlamentariergruppe derzeit in Indien absolviert. Der von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer angeführten Delegation gehören neben Drittem Nationalratspräsidenten Martin Graf (FPÖ) auch die Abgeordneten Christine Muttonen (SPÖ), Ruperta Lichtenecker (Grüne) und Sigisbert Dolinschenk (BZÖ) an. Nach New Delhi und Hyderabad ist Chennai, Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu, dritte und

letzte Station der Reise.

Die ParlamentarierInnen wurden am Donnerstagabend vom österreichischen Honorarkonsul in Chennai, Bhadrashyam H.

Kothari, begrüßt, der der Delegation Indiens südlichsten Bundesstaat vorstellte: Tamil Nadu zählt mehr als 65 Mio. EinwohnerInnen und ist eine der höchstindustrialisierten Regionen Indiens. Das schlägt sich in wirtschaftlicher Potenz und sozialer Stabilität nieder: Pro-Kopf-Einkommen, Alphabetisierungsrate und Lebenserwartung liegen hier zum Teil deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Den Höhepunkt des Aufenthalts in Chennai bildet ein High-Tea im Rahmen einer von der Industrie- und Handelskammer zusammen mit

dem Logistiker Gebrüder Weiss-Roehlig ausgerichteten Informationsveranstaltung. Dabei geht es darum, indischen Unternehmen den Wirtschaftsstandort Österreich vorzustellen und

sie für Investitionen zu interessieren. Nach einem Referat der Nationalratspräsidentin stellen sich die Delegationsmitglieder

der Diskussion (PK-Meldung folgt).

Ein Beispiel für bereits funktionierende Wirtschaftsbeziehungen ist, wie sich die Delegation bei einem kurzen Betriebsbesuch überzeugen konnte, die Firma Tuscany Home Solutions. Der Familienbetrieb importiert österreichische Küchen (EWE, FM) und ist gerade dabei, sein Tätigkeitsgebiet auf weitere Standorte in Indien auszuweiten. Schließlich statteten die ParlamentarierInnen auch Gouverneur Surjit Singh Barnala, dem Vertreter des Zentralstaates in Tamil Nadu, einen Höflichkeitsbesuch ab.

Am Freitagabend beschließt die Parlamentarierdelegation ihren Besuch in Indien und reist nach Europa zurück. (Schluss)

