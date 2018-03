BZÖ-Haubner für gemeinsame Obsorge als Standardlösung

Wien (OTS) - "Die gemeinsame Obsorge im Trennungsfall soll

Regelfall und nicht Ausnahme sein", so BZÖ-Familiensprecherin Abg. Ursula Haubner. Das BZÖ verweist auch auf die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung, in der festgeschrieben ist, dass Kinder das Recht auf beide Elternteile haben.

"Wer bezahlt, soll auch ein Mitspracherecht haben", so die BZÖ-Familiensprecherin. Denn sehr oft gebe es auch Elternteile, die nicht nur zahlen, sondern auch die Entwicklung ihrer Kinder sehen wollten. Deshalb sei es auch nötig, dass "auch nicht verheiratete Väter ins Sorgerecht miteinbezogen werden." Aus diesem Grund verlangt Haubner, dass die 2004 geschaffene und geförderte Besuchsbegleitung auf gesetzliche Basis gestellt werde. Haubner: "Das BZÖ wird nicht locker lassen und einen Antrag einbringen, dass der gesetzlich Rahmen geschaffen wird. Es ist Zeit moderne Wege in der Familienpolitik einzuschlagen".

