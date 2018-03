BZÖ-Grosz zeigt "Plattform gegen Bettelverbot" wegen Beihilfe zum Menschenhandel an!

"Werde mir erlauben, an die Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Beihilfe zum Menschenhandel und der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu übermitteln"

Graz (OTS) - Der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz gab heute bekannt, dass er die Plattform gegen ein Bettelverbot in der Steiermark bei der Staatsanwaltschaft Graz anzeigen werde. Diese solle überprüfen, ob sich die Organisationen nicht der Beihilfe zum Menschenhandel und der Bildung einer kriminellen Organisation schuldig machen. "Jetzt drehen wir den Spieß einfach einmal auf dem Boden des Rechtsstaates um. Solange das Strafrecht in Österreich einer Frau Rücker die Möglichkeit gegeben hat, mich wegen Verhetzung im Jahr 2007/2008 anzuzeigen, werden wir jene Gruppen zur Anzeige bringen, die mit ihren Forderungen das Leid von gekauften Menschen auf unseren Straßen verlängern", so Grosz.

Auch die Frage einer möglichen Provisionsbeteiligung für verschiedene Organisationen, welche an der organisierten Bettlerkriminalität profitierten könnten, solle die Staatsanwaltschaft dann klären. "Ich glaube, das sind wir jenen Menschen schuldig, die von kriminellen Hintermännern gekauft und zum Betteln gezwungen werden. Mit Freude werde ich daher diese Anzeige ausfertigen und persönlich bei der Staatsanwaltschaft Graz abgeben. Als Begleitmaßnahmen werden wir auch entsprechende parlamentarische Anfragen an die Innen- und Justizministerin einbringen", so Grosz.

