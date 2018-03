Spindelegger: "Österreich unterstützt demokratischen Wandel in Ägypten"

Außenminister warnt vor neuer Gewalt im Land

Wien (OTS) - "Die Zeit für ein Wandel in Ägypten ist gekommen. Österreich unterstützt einen friedlichen Reformprozess in Ägypten unter Einbeziehung aller politischen Kräfte", erklärte Außenminister Michael Spindelegger in Reaktion auf die gestrige Rede von Präsident Mubarak. "Ägypten braucht vor allem einen geordneten Neubeginn. Dafür ist es notwendig, dass die Regierung rasch mit allen gesellschaftlichen Kräften einen echten Dialog aufnimmt, um den Weg frei zu machen für demokratische Reformen und freie Wahlen."

Gleichzeitig warnte Spindelegger vor neuer Gewalt im Lande, sollten die Forderungen der Demonstranten weiterhin ignoriert werden:

"Ägypten ist ein bedeutender Partner Europas und ein Stabilitätsfaktor für die gesamte Region. Ich appelliere daher an die Regierung und Opposition, mit Vernunft und Augenmaß die Verhandlungen über eine Neugestaltung des politischen Systems aufzunehmen", so der Außenminister abschließend.

