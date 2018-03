Fünfter Moskauer Ball im Wiener Rathaus

Stadtrat Ludwig und Vorsitzender der Moskauer Duma Platonow eröffneten den Wohltätigkeitsball

Wien (OTS) - Donnerstagnacht fand im Festsaal des Wiener Rathauses der Moskauer Wohltätigkeitsball statt. Die Eröffnung des Balls nahm, in Vertretung des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl, Stadtrat Michael Ludwig gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Moskauer Stadtduma, Wladimir Platonow, vor. Zu den Höhepunkten zählten u.a. die Vorführungen des Bolschoi - Theaters mit Andrei Merkuriev und Yekaterina Krysanova. Musikalisch wurde die Ballnacht vom Johann-Strauss-Ballorchester Peter Gruth und vom Orchester Axel Rot begleitet. "Der heurige Moskauer Ball ist ein ganz besonderer, steht er doch im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums des Freundschaftsabkommens zwischen der russischen Hauptstadt und Wien. Der Ball, aber insbesondere die intensive Zusammenarbeit und der rege Austausch verdeutlichen die guten Beziehungen der beiden Städte", so Stadtrat Ludwig bei der Eröffnung. Neben dem hochkarätig besetzten künstlerischen Programm ist der Moskauer Ball eine Veranstaltung mit sozialer Verantwortung. Seit 2007 wurden bei den Moskauer Wohltätigkeitsbällen bisher 160.000 Euro für soziale Einrichtungen und Projekte in beiden Städten eingespielt.

Im Rahmen der Ballvorbereitungen Treffen mit Landtagspräsident Kopietz

Einige Stunden vor der Eröffnung des Balls war eine Moskauer Delegation (bestehend aus dem Vorsitzenden der Moskauer Stadtduma Platonow, zwei Abgeordneten der Moskauer Stadtduma und dem Konsultant Moskaus) mit dem Ersten Präsidenten des Wiener Landtags, Prof. Harry Kopietz, zu einem intensiven, freundlichen Meinungsaustausch im Rathaus zusammen gekommen. Präsident Kopietz unterstrich bei diesem Gespräch die Absicht Wiens, die ausgezeichneten Beziehungen zu Moskau weiterhin zu vertiefen.

