FPK-KO Kurt Scheuch: FPK-Dringlichkeitsantrag zur Öffnung der slowenischen Staatsarchive beschlossen

"Bestehen auf lückenlose Aufklärung der Anschlagserie in Kärnten"

Klagenfurt (OTS) - Dass Historiker in ihrer Arbeit behindert

werden, da Slowenien ihnen den Zugang zu den Akten des kommunistischen Geheimdienstes verweigert, wird auch vom Kärntner Landtag nicht hingenommen, verweist heute FPK-Klubobmann Ing. Kurt Scheuch auf den gestern mit den Stimmen der FPK, ÖVP und SPÖ-Abgeordneten beschlossenen FPK-Dringlichkeitsantrag. Die Nichtherausgabe von Geheimakten mit der offiziellen Begründung nationale Interessen schützen zu wollen, wobei von slowenischer Seite her befürchtet wird, dass die Dossiers ausländischen Regierungen eine Gelegenheit bieten könnten, Druck auf Slowenien auszuüben, lassen für Scheuch vermuten, "dass hier einiges vertuscht werden soll". Wie auch Sloweniens Oppositionsführer Janez Jansa aufmerksam machte, gebe es vermehrt Anzeichen dafür, dass das Zurückhalten der Geheimdienstakten darin begründet ist, dass sich ein Teil der Dokumentation mit dem Terrorakt des damaligen kommunistischen Geheimdienstes in Völkermarkt befasst.

Unser Außenminister, der zu solchen Vorgängen derzeit vornehm schweigt, ist aufgefordert auf zwischenstaatlicher sowie auf EU-Ebene eine umgehende Öffnung der slowenischen Staatsarchive sowie die Herausgabe aller dort befindlichen kommunistischen Geheimdienstakten zu den Terroranschlägen auf Kärntner Boden in den 70er Jahren zu erreichen. "Weiters ist Minister Spindelegger aufgefordert die Behinderung der grenzüberschreitenden Aufklärung terroristischer Aktivitäten in einer Protestnote auf das Schärfste zu verurteilen. Ansonsten macht er sich selbst der Vertuschung schuldig", so Kurt Scheuch, der schon gespannt darauf ist, welche Unterlagen Jansas Partei SDS heute veröffentlichen wird. "Es ist im Sinne Österreichs und vor allem Kärntens, dass die Anschlagserie, die unser Bundesland in den 1970er Jahren erschütterte, restlos aufgeklärt wird. Sollte die Österreichische Bundesregierung nicht reagieren, so liegt der Schluss nahe, dass hochrangige und noch amtierende Politiker geschützt werden sollen", schließt Kurt Scheuch.

